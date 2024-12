Vrátia sa Dzurinda a Mikloš na politickú scénu? Dôvodov, prečo nie, je viacero

3.8.2022 (Webnoviny.sk) - Politológ Tomáš Koziak si nemyslí, že sa chystá návrat Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša na politickú scénu.

Priznal, že je prekvapený zo správ, ktoré sa o spomínanej téme šíria. Koziak pre agentúru SITA povedal, že o tom pochybuje z viacerých dôvodov, ktorými sú personálne i osobnostné záležitosti a politická nostalgia.

Politológ je presvedčený, že založiť si novú politickú stranu približne dva roky pred voľbami nie je reálnou záležitosťou „Tento príbeh, ktorý by bolo možné dotiahnuť do úspešného konca v kontexte toho, že by tá strana získala päť percent, nevidím reálne."

Veľa strán a veľmi vysoká konkurencia

Koziak tvrdí, že v súčasnosti máme na politickej scéne veľa politických strán a konkurencia je veľmi vysoká.

„Ľudia, ktorí sa chcú angažovať v politike a sú dostatočne mediálne či politicky známi, majú svoje politické strany, kde sú zaradení. Volič nevníma veľmi dobre, ak politik prestupuje z jednej politickej strany do druhej," konštatuje politológ.





Dodáva, že je otázne, z ktorých osôb by bola zložená Dzurindova nová politická strana a „museli by to byť ľudia, s ktorými by strana prekročila päť percentnú hranicu, aby sa dostala do parlamentu." V minulosti boli Ivan Mikloš a Mikuláš Dzurinda významné politické osobnosti, ktoré mali svojich sympatizantov, ale aj neprajníkov.

Ekonomické reformy Mikloša

Politológ si nevie predstaviť, s čím novým by chceli prísť a zároveň by to zaujalo voliča.

„Na slovenskej politickej scéne máme liberálne, konzervatívne, socialistické, populistické i extrémistické strany. Povedzme, že by ich si ich voliči vybrali kvôli nostalgii. Počas Dzurindovej vlády sme sa dostali z mečiarovského marazmu a túto zásluhu mu treba pripísať, vďaka nemu nás akceptovali v euroatlantických štruktúrach, ekonomické reformy Mikloša boli vnímané veľmi dobre z pohľadu verejnosti a boli považované za veľmi kvalitné," doplnil.





Koziak však upozorňuje, že budovať politickú stranu na politickej nostalgii nie je dostatočnou záležitosťou, aby sa strana dokázala dostať do parlamentu.

Dôsledok uhorkovej sezóny

Koziak dodal, že dosiaľ nezachytil žiadne vyjadrenie od Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša. „Je možné, že sondujú terén, to nepochybujem. Ale keď sa na to pozerám z toho prízemného politologického hľadiska, tak mi to nepripadá ako reálny projekt," skonštatoval.

Zároveň si myslí, že špekulácie o Dzurindovom návrate sú dôsledkom uhorkovej sezóny. „Je to zaujímavá téma, o ktorej možno hovoriť aj v kontexte toho, že veľa ľudí je nespokojných so stavom politických strán a s tým, čo sa na politickej scéne deje," uzavrel.





V súvislosti so založením novej strany sa spomína i meno súčasného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka. Ten sa na sociálnej sieti vyjadril, že nie je súčasťou žiadneho projektu o založení novej politickej strany. Dodal, že by sa viac pozornosti malo venovať tomu, „ako zastaviť prepad dôvery občanov v politiku a tomu, že ľudia na Slovensku sa čoraz viac utiekajú k populistom a, bohužiaľ, aj extrémistom."

