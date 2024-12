Vrah Roberta Kennedyho ostáva vo väzení, stále predstavuje hrozbu pre spoločnosť

Sirhán spáchal na 42-ročného Kennedyho atentát 5. júna 1968 v hoteli Ambassador v Los Angeles iba chvíľu po tom, čo si pripísal víťazstvo v kľúčových demokratických prezidentských primárkach v Kalifornii. So strelnými zraneniami ho previezli do nemocnice, no z bezvedomia sa už neprebral a skonal nasledujúci deň.