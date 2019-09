Vrah Johna Lennona po desiaty raz neuspel so žiadosťou o prepustenie, vo väzení ostáva naďalej

ALBANY 24. augusta (WebNoviny.sk) - Vrah legendárneho anglického hudobníka Johna Lennona Mark David Chapman už po desiaty raz neuspel so žiadosťou o podmienečné prepustenie z väzenia, a tak za mrežami zostane minimálne ďalšie dva roky.

Šesťdesiatriročný väzeň sa v stredu postavil pred Radu pre podmienečné prepúšťanie v štáte New York, ktorá rozhodla, že jeho prepustenie by "bolo nezlučiteľné s blahom a bezpečnosťou spoločnosti a mohlo by znevážiť vážnosť zločinu ako aj oslabiť rešpekt voči zákonu".

"Nepochybne ste starostlivo naplánovali a vykonali vraždu svetoznámej osoby len pre to, aby ste získali zlú povesť. Zatiaľ, čo život žiadneho človeka nie je cennejší ako život druhého, faktom, že ste si vybrali svetoznámu osobu milovanú miliónmi, nehľadiac na bolesť a utrpenie, ktoré ste spôsobili jeho rodine, priateľom a mnohým ďalším, ste ukázali bezohľadnú ľahostajnosť k nedotknuteľnosti ľudského života a bolesti a utrpeniu ďalších," píše sa v rozhodnutí, ktoré sa vo štvrtok podarilo získať agentúre The Associated Press.



Počas Chapmanovho sedenia s Radou pre podmienečné prepúšťanie politici a hudobníkovi fanúšikovia vyzývali na zamietnutie prepustenia. Pri tejto príležitosti sa zhromaždili v Strawberry Fields v newyorskom Central Parku, ktoré je Lennonovým pamätníkom.

Mark David Chapman zastrelil bývalého člena už nefungujúcej britskej kapely The Beatles 8. decembra 1980 v New Yorku, keď sa vracal z nahrávacieho štúdia do bytu. Odsúdili ho na doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia, o ktoré sa pokúša od roku 2000. Chapman si ďalšiu žiadosť o podmienečné prepustenie bude môcť podať v auguste 2020.

