Volkswagen Slovakia s rekordnými číslami, zisk automobilky sa zvýšil o 133 percent

13.4.2020 (Webnoviny.sk) - Z výrobných liniek bratislavského závodu Volkswagen Slovakia zišlo v minulom roku celkovo 377 750 vozidiel piatich koncernových značiek Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda a Seat.

Rekordné čísla

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa automobilky Lucia Makayová, okrem automobilov bolo v Bratislave vyrobených takmer 300 tisíc prevodoviek, v martinskom závode 29,9 milióna komponentov a v stupavskej nástrojárni viac ako 10 tisíc nástrojov pre výrobu. "Po uzavretí veľkých projektov spojených s nábehmi nových produktov dosiahli investície v roku 2019 sumu 66 miliónov eur," dodala hovorkyňa.

V roku 2018 pritom Volkswagen Slovakia v Bratislave vyrobil 408 208 vozidiel. Zároveň v hlavnom meste vyprodukovali 383 640 prevodoviek,

v Martine 33,6 milióna komponentov pre prevodovky, podvozky a motory a v Stupave 9 750 nástrojov pre výrobu vozidiel. Investície dosiahli 181 mil. eur

Zisk najväčšej automobilky pôsobiacej na Slovensku sa totiž vlani zvýšil o 133 % na 447,6 mil. eur. Ako ďalej ukazujú dáta z verejných registrov, firme sa darilo aj v dosiahnutých tržbách, hoci tie zaznamenali iba veľmi nepatrný nárast. V roku 2019 sa vyšplhali na 10,39 mld. eur. Rok predtým to pritom bolo 10,38 mld. eur.

Prerušená výroba

Aktuálne má automobilka na Slovensku prerušenú výrobu. Reaguje tak predovšetkým na klesajúci dopyt na trhoch s vozidlami a obmedzenia v dodávateľskom reťazci. Presný termín opätovného nábehu ešte nie je známy. Pôvodne fabrika odstavila výrobu 17. marca na dva týždne.

Potom odstávku predĺžila do 5. apríla vrátane, neskôr informovala, že predlžuje prerušenie výroby vo všetkých troch tuzemských závodoch o ďalšie štyri pracovné dni (do Veľkej noci). Podľa posledných zverejnených informácií bude dočasné zastavenie výroby pokračovať aj v 16. kalendárnom týždni (do 19. apríla 2020).

Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť počas svojho pôsobenia na Slovensku preinvestoval viac než 4,5 miliardy eur.

Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel. Aktuálne zamestnáva 12 100 pracovníkov.

