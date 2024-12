Volkswagen prerušil výrobu na dva týždne, zamestnanci dostanú náhradu mzdy

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia prerušila svoju výrobu od utorka (17. marca) predbežne na dva týždne. Najväčšia slovenská automobilka tým podľa zverejnených informácií reaguje na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom a dočasnou odstávkou výroby prispieva k spomaleniu šírenia nákazy.

Nejde o dodatočnú dovolenku

"Spoločnosť sa rozhodla prerušiť výrobu aj s ohľadom na črtajúci sa prepad dopytu na trhu s vozidlami, pričom zároveň narastá riziko pri zásobovaní dielmi i na strane dodávateľskej siete," uviedla hovorkyňa fabriky Lucia Makayová.

S odbormi sa pritom automobilka dohodla, že tisíce zamestnancov výrobnej i nevýrobnej oblasti zostanú doma s náhradou mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku. „Dôležité je uvedomiť si, že nejde o dodatočnú dovolenku. Preto očakávame, že sa budú všetci správať zodpovedne a dodržiavať obmedzenia sociálneho kontaktu a všetky preventívne opatrenia a nariadenia vlády,“ uviedol k súčasnej situácii predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg.

Veľmi ťažký rok

Koncern v utorok informoval, že pozastaví produkciu vo väčšine svojich závodov. Podľa agentúry DPA, ktorá citovala zástupcov zamestnancov, bude vo väčšine z nich posledná pracovná zmena pred prerušením výroby v piatok. Šéf Volkswagenu Herbert Diess vyhlásil, že rok 2020 je veľmi ťažký a pandémia koronavírusu predstavuje neznáme prevádzkové a finančné problémy. Finančný riaditeľ Frank Witter v súvislosti s vplyvom šírenia koronavírusu na globálnu ekonomiku povedal, že nie je jasné, ako vážne a ako dlho to bude ovplyvňovať Volkswagen Group.

Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 mld. eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.

Viac k téme: Volkswagen Slovakia

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.