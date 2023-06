Volkswagen plánuje preinvestovať desiatky miliónov eur, najviac na elektrifikáciu a digitalizáciu

Nemecká automobilka Volkswagen v utorok zverejnila plán investícií v sume 180 miliárd eur v rokoch 2023 až 2027. Viac ako dve tretiny týchto investícií majú smerovať do elektrifikácie a digitalizácie. Informuje o tom portál cnbc.com.

Začiatkom tohto mesiaca nemecký automobilový gigant oznámil, že v roku 2022 dosiahol prevádzkový zisk 22,5 miliardy eur, čo bol medziročný rast o 13 percent. Dodávky batérií a elektrických vozidiel firmy sa vlani zvýšili o 26 percent.

Finančný riaditeľ automobilky Arno Antlitz konštatoval, že silná finančná pozícia firmy by jej mala umožniť „pokračovanie v investovaní do elektrifikácie a digitalizácie“ dokonca aj v „náročnom ekonomickom prostredí“.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz