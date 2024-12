Volko s Hrašnovou boli na MS v atletike ďaleko za najlepšími, Černý v cieli urobil romantické gesto (video+foto)

24.8.2023 (SITA.sk) - Španieli Álvaro Martín a Maria Pérezová sa stali majstrami sveta v chôdzi na 35 km, na svetovom šampionáte v Budapešti triumfovali pred súpermi z Ázie.

Zo slovenského pohľadu zaujali hneď dve skutočnosti - kvalitná 19. priečka Dominika Černého medzi mužmi v osobnom rekorde 2:32:56 h a o 20 minút neskôr zásnuby slovenského chodeckého páru priamo v priestore cieľa. Černý totiž pri príchode do cieľa požiadal o roku svoju priateľku Hanu Burzalovú.

Najlepšie slovenské umiestnenie

Martín triumfoval s náskokom štyroch sekúnd pred Ekvádorčanom Brianom Danielom Pintadom, tretí finišoval Japonec Masatora Kawano. Černý zaostal za víťazom o 8:26 min, napriek tomu je jeho 19. pozícia najlepším slovenským umiestnením na tohtoročných MS v maďarskej metropole. Druhý slovenský zástupca v súťaži mužov Michal Morvay preteky nedokončil, po varovaniach ho arbitri diskvalifikovali.

Pérezová zvíťazila pred obhajkyňou titulu Kimberly Garciovou Leonovou z Peru o 2:12 min, bronz získala Grékyňa Antigoni Ntrismpiotiová. Mária Katerinka Czaková finišovala na 25. stupienku, Burzalová na 28. poste a Ema Hačundová na 31. mieste.

Prstienok za "pár tisíc forintov"

Černý svoju priateľku Burzalovú požiadal o ruku pri jej príchode do cieľa po takmer štvorročnom vzťahu. Na koleno si kľakol, keď bola pár metrov pred cieľom. Potom vytiahol snubný prstienok, s ktorým vo vrecku absolvoval budapeštianskych 35 km.

"To, že Hanku požiadam o roku, mi napadlo predvčerom. Rýchlo som zbehol do najbližšieho nákupného centra a kúpil prstienok. Za pár tisíc...,“ cituje Černého oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ). "Pár tisíc forintov..." doplnil vzápätí.

Slovenským reprezentantom sa v stredu nedarilo na majstrovstvách sveta v atletike v maďarskej Budapešti, z kvalifikácie nepostúpili šprintér Ján Volko, osemstovkárka Gabriela Gajanová ani kladivárka Martina Hrašnová.

Hrašnová doplatila na zdravotné problémy

Hrašnová pri siedmej účasti na MS doplatila na zdravotné problémy.

Volko obsadil v druhom rozbehu na 200 metrov 5. miesto časom 20,69 s, celkovo to stačilo na 32. priečku z 56 pretekárov. "Došli mi sily. Nie som vôbec spokojný, som skôr veľmi sklamaný. Pred rozbehom to nevyzeralo tak zle, ako to napokon dopadlo. Ťažko hľadám slová, nebolo to vôbec dobré. Veril som, že to môže vyjsť. Keby bol môj výsledný čas aspoň dvojnásobok budapeštianskej stovky 20,50 s, nepoviem pol slova. Toto je však naozaj slabota," povedal najrýchlejší Slovák podľa webu atletika.sk.

Očami brzdila súperky

Gajanová dobehla v druhom rozbehu na 800 m žien šiesta s časom 2:00,39 min, celkovo ju klasifikovali na 25. priečke z 56 pretekárok. Na postup jej chýbali tri stotiny sekundy. Bol to jej tretí najlepší výkon v kariére na osemstovke.

"Verila som, že by to mohlo vyjsť, pretože môj čas bol dobrý. Potvrdilo sa však, že tohtoročná kvalita osemstovky je nevídaná, Behá sa rýchlo a na to som doplatila. Očami som brzdila súperky, aby bežali pomalšie ako ja. Bohužiaľ, nestačilo to," skonštatovala 23-ročná Liptáčka.

Dvojnásobná vicemajsterka Európy Hrašnová týždeň po prekonaní črevnej virózy dosiahla v kvalifikácii najlepší výkon 66,28 m, s ktorým skončila celkovo tretia od konca na 34. pozícii.

"Nebola to veľká slávia. Úprimne, môj výkon je lepší ako som predpokladala. Nie je to výkon, na aký by som bola hrdá, ale po tom, čo sa mi prihodilo pred týždňom, som sa obávala, že to bude ešte horšie. Reálne som sa obávala, že nehodím ani 60 metrov. To, čo som dosiahla, nie je nič veľkolepé. Nie je to bohvieaký výkon, lenže na viac som naozaj nemala," vyhlásila veteránska svetová rekordérka v kategórii žien od 40 do 44 rokov.

