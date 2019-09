Volko ovládol rozbeh na európskom šampionáte v Glasgowe a postúpil do semifinále

GLASGOW 2. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Ján Volko jasne vyhral IV. rozbeh na 60 m na halových ME v atletike v Glasgowe. Obhajca striebra po problémoch s ľavým zadným stehenným svalom dosiahol poľahky 6,69 sekundy a postúpil do večerného 24-členného semifinále o 20.20 h SEČ.

Zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka zvíťazil vo svojej štrnástej tohtoročnej šesťdesiatke pred Poliakom Olszewským (6,72) a Lopesom z Portugalska (6,74). Po dobehu sa zdal byť v zdravotne poriadku.

V závere radšej zabral ešte viac

Volko dosiahol v rozbehoch štvrtý najlepší výkon, pod 6,70 sa dostali piati: Grék Zíkos (6,66), Brit Edoburun (6,67), obhajca titulu Kilty z Veľkej Británie (6,68), Turek Barnes (6,69) a slovenský rekordér (6,69).

Ján Volko: "Nebolo to také celkom hladké, lebo som sa musel v závere obzerať, či som vpredu. Preto som radšej zabral ešte trochu v závere. Ale, myslím si, bol to dobrý beh. Semifinále býva často ťažšie ako finále, do ktorého postúpiť bude náročné. Bude nevyhnutné dať do toho všetky sily.“

Bujna na štarte zaspal

Do semifinále sa prešmykol aj druhý slovenský šprintér Šimon Bujna. V II. rozbehu skončil m štvrtý časom 6,78 sekundy a ako posledný s časom (spolu s ním ďalší dvaja so 6,78) postúpil medzi dvadsaťštvorku najlepších. Za svojím sezónnym maximom zaostal len o jedinú stotinku sekundy. Od priameho postupu (prví traja) ho delila takisto len jedna stotinka.

Zverenec Radoslava Ivana slabšie odštartoval (reakcia 0,219, jednoznačne najhoršia zo všetkých), ale mal výborný záver. Bronzový z HME 2017 v Belehrade Švéd Hamilton predstihol Bujnu iba o 2 stotinky, víťaz II. rozbehu Turek Ay bol lepší o 5 stotín.

Šimon Bujna: „Zaspal som na štarte, tam som stratil priamy postup z 3. miesta. Keď som sa po 30 metroch vystrel, bolo to už super, cítil som, ako všetkých dobieham. Dobre sa mi bežalo, uvoľnene. Vedel som, že ak sa sústredím na preteky a zabehnem, na čo mám, bude to dobré.“

Slovenske sa nedarilo

Do 24-členného semifinále sa kvalifikovali prví traja za každého zo 6 rozbehov plus ďalší šiesti s najlepšími časmi.

Slovenka Monika Weigertová finišovala v III. rozbehu žien na 60 m siedma časom 7,54 sekundy a ani v druhom štarte na halových ME v kariére (predtým bežala v Prahe 2015) sa nepozrie do semifinále.

Zverenke Eugena Lacza sa nepodarilo naplniť túžbu a dosiahnuť v Glasgowe čas zhodný s účastníckym limitom EA 7,42 sekundy. Veľká bojovníčka Monika doplatila na slabú štartovú reakciu 0,216 sekundy.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !