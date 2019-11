Volejbalisti Prievidze obhájili titul, proti Košiciam rozhodli v piatom zápase

PRIEVIDZA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Volejbalisti VK Prievidza obhájili titul v najvyššej slovenskej súťaži, vo finále play-off Edymax extraligy 2018/2019 triumfovali nad tímom VK KDS-Šport Košice 4:1 na zápasy. Rozhodujúce štvrté víťazstvo vybojovali Prievidžania v sobotňajšom domácom piatom stretnutí série, Košičanov zdolali 3:0 (24, 21, 16).

"Kohúti" sa tešia z druhého titulu v klubovej histórii (2018, 2019), pre Košičanov je striebro doterajším extraligovým maximom.

Prievidza bola vo finále po tretí raz a tretíkrát za sebou - vlani zdolala VKP Bystrina SPU Nitra 4:3 na zápasy, predvlani (2017) Nitre v boji o zlato podľahla 2:4. Košičania nedosiahli na domáce double, vo februári v Humennom premiérovo zdvihli nad hlavu Slovenský pohár. Pred vstupom do finálovej bitky viedli Košičania v tohtosezónnej vzájomnej bilancii nad Prievidžanmi 3:1 na zápasy, zverenci Richarda Nemca však vo finále naplno zužitkovali domáce prostredie a vo štvrtok pridali dôležitý triumf na palubovke súpera.

Edymax extraliga 2018/2019

finále play-off - piaty zápas - sobota

VK Prievidza - VK KDS-Šport Košice 3:0 (24, 21, 16) - konečný výsledok série 4:1, Prievidza obhájila titul

Rozhodovali: Daruľa a Schimpl, 1600 divákov

Zostavy a body:

Prievidza: Jančura 4, Javorčík 9, Prešinský 3, Mlynarčík 10, Ihnát 10, Ludha 8, libero Ľ. Nemec (Mačuha 0, M. Kudra 0, F. Štepánek 0)

Košice: Pizur 4, Rossard 2, Jakubov 9, Kríž 6, Lamanec 7, M. Sopko ml. 13, libero Kryš (Labik 1, Kasperkevič 0, Bališin 0, Smolej 0)

Hlasy:

Richard Nemec (tréner Prievidze): "Je to odmena za osem mesiacov driny. Po Vianociach sme nezvládli jeden zápas o postup na Final Four Slovenského pohára, najradšej by som vyhral double, ale chalanov sa podarilo skoncentrovať, za čo im patrí veľká vďaka. Nemali to jednoduché, titul obhajoval v podstate nový tím. Myslím si, že je to zaslúžené víťazstvo."





Milan Javorčík (smečiar a kapitán Prievidze): "Každý titul chutí super, je to odmena za snahu počas celej sezóny. Bola tu skvelá atmosféra, naplnili sme halu, čo je skvelé. Zisk prvého setu bol veľmi dôležitý. Vedeli sme, že Košice nemajú čo stratiť, hrali bez nejakej veľkej nervozity a bolo to náročné."





Richard Vlkolinský (tréner Košíc): "Chceli sme sa pokúsiť vrátiť sériu domov, nepodarilo sa. Prievidza celú sezónu potvrdzovala svoje prvé miesto myslím si, že titul je v správnych rukách. Dúfal som, že sa nám podarí Prievidzu potrápiť viac. Získali sme Slovenský pohár, dostali sme sa do finále extraligy, chýbala len čerešnička na torte."





Miroslav Jakubov (smečiar a kapitán Košíc): "Dostali sme sa do finále a boli sme blízko k možnosti získať double, nepodarilo sa to. Prievidza má silný tím, potvrdzovala to celú sezónu. Po ťažkej semifinálovej sérii proti Nitre nám možno už trochu chýbali sily, na to sa však nemôžeme vyhovárať. Musím však povedať, že ak by mi niekto predpovedal pred sezónou zisk pohára a finále, asi by som neveril a bral to všetkými desiatimi."





Predchádzajúce výsledky finále:

streda 17. 4.: VK Prievidza - VK KDS-Šport Košice 3:1 (23, -16, 17, 11) - stav série 1:0

štvrtok 18. 4.: VK Prievidza - VK KDS-Šport Košice 3:0 (9, 23, 24) - stav série 2:0

streda 24. 4.: VK KDS-Šport Košice - VK Prievidza 3:1 (-19, 21, 19, 22) - stav série 1:2

štvrtok 25. 4.: VK KDS-Šport Košice - VK Prievidza 0:3 (-14, -18, -20) - stav série 1:3





Prehľad majstrov Slovenska v extralige volejbalistov podľa počtu titulov:

11 - VKP Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2009, 2011)

4 - Humenné (2008, 2010, 2012, 2014)

3 - Púchov (2000, 2002, 2003)

2 - Prešov (2005, 2015), Nitra (2016, 2017), Prievidza (2018, 2019)

1 - Dubová (2001), Nové Mesto nad Váhom (2007), Volley Team Bratislava (2013)