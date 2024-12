Volebný super utorok v USA prekvapenie nepriniesol, dominovali Biden a Trump

6.3.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden a jeho predchodca Donald Trump si počas volebného super utorka vo viac ako tucte amerických štátov upevnili svoje pozície do boja o prezidentské kreslo.

Trump nemal čisté víťazstvo

Politici si pripísali víťazstvá v primárkach naprieč krajinou vrátane štátov s vysokými počtami delegátov, ako sú Kalifornia a Texas. Je teda takmer isté, že obaja získajú nomináciu svojich strán do prezidentských volieb.

Trump však nemal čisté víťazstvo. Jeho konkurentka, niekdajšia guvernérka Južnej Karolíny a veľvyslankyňa pri Organizácii Spojených národov Nikki Haleyová vyhrala v štáte Vermont.

Bývalý prezident však uspel v iných štátoch, ktoré mohli favorizovať ju, ako sú Virgínia, Massachusetts a Maine, keďže majú veľa umiernených voličov. Haleyová nemá na konte veľa víťazstiev v súčasnom boji o republikánsku nomináciu a čelí čoraz väčšiemu tlaku, aby uvoľnila miesto pomerne radikálnejšiemu Trumpovi.

Biden neuspel v jedinom hlasovaní

Jediné hlasovanie, v ktorom neuspel demokrat Biden, bolo v Americkej Samoe. V drobnom americkom území v Tichom oceáne ho porazil dosiaľ neznámy kandidát Jason Palmer v pomere hlasov 51:40.

Do konca tohto mesiaca nebude hlasovať dostatočný počet štátov, aby sa 77-ročný Trump alebo 81-ročný Biden mohli oficiálne stať predpokladanými kandidátmi svojich strán. Po super utorku, keď sa primárky uskutočnili v najväčšom počte štátov naraz, je ich odveta takmer istá.

Obaja politici naďalej dominujú svojim stranám napriek tomu, že čelia otázkam o ich spôsobilosti, napríklad pre ich vek, aj napriek tomu, že nemajú širokú popularitu medzi všeobecnými voličmi.

Americké prezidentské voľby sa uskutočnia 5. novembra.

