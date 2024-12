Volebné preferencie KDH na úrovni sedem percent nie sú dôvodom na uspokojenie, tvrdí Figeľ

28.8.2019 (Webnoviny.sk) - Volebné preferencie Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) na úrovni sedem percent nie sú dôvodom na uspokojenie.

Trieštenie síl a oslabenie KDH

Myslí si to bývalý predseda KDH a jeho súčasný člen Ján Figeľ, ktorý to uviedol v rozhovore pre agentúru SITA. Podľa neho je súčasný líder kresťanských demokratov Alojz Hlina pracovitý a vytrvalý.

„Chodí medzi ľudí v regiónoch, čo je veľmi dôležité. Ale sedem percent nie je dôvod na uspokojenie. Pol roka pred minulými voľbami malo KDH deväť percent a nestačilo to. Je čas získať späť hlasy, ktoré vtedy odtiahol Radoslav Procházka (bývalý predseda strany Sieť, pozn. SITA) k Robertovi Ficovi (Smer-SD) a Daniel Lipšic k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Dôsledkom toho trieštenia síl bolo nielen oslabenie KDH, ale vznik tretej Ficovej vlády a celkový úpadok spravodlivosti na Slovensku. Podpora a politika KDH nikdy nebola výsledkom práce jedného človeka," uviedol Figeľ s tým, že je potrebné, aby spoločným úsilím hnutie formovalo politickú líniu a predstavilo príťažlivú programovú a personálnu ponuku do volieb.

Účelový vznik Kresťanskej únie

Figeľ tvrdí, že s Hlinom má korektný vzťah, čo však neznamená totožnosť názorov. „Stretneme sa, ak je na to dôvod. Rešpektujem jeho úlohu a zodpovednosť. Viackrát sme sa rozprávali až pri eurovoľbách, keďže som bol pozvaný na kandidačnú listinu. Som rád, že aj pri mojej veľmi striedmej kampani tie získané hlasy hnutiu významne pomohli, priniesol som takmer 24 tisíc preferenčných hlasov. Ale KDH mohlo mať ako predtým aj ďalší, tretí mandát, nebyť nezodpovedného trieštenia a účelového vzniku strany Kresťanskej únie," podotkol.





Figeľ je stále člen hnutia, ktoré v minulosti zakladal, v máji kandidoval do europarlamentu. Chcel zviditeľniť dôležitosť podpory náboženskej slobody, ktorá sa spolu s KDH dostala do úzadia, a zároveň chcel pomôcť hnutiu, keď ho iní opustili či atakujú. „Myslím, že oboje sa podarilo," vyjadril. Na otázku, či bude kandidovať aj v parlamentných voľbách vo februári, však neodpovedal.





Mimoparlamentné KDH sa v prieskume agentúry Focus dostalo na piate miesto, oslovilo by 7,3 percenta voličov. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus v dňoch 13. až 19. augusta na vzorke 1 010 respondentov vo veku nad 18 rokov. V parlamente by obsadili 12 kresiel.





Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu predsedu KDH Alojza Hlinu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

