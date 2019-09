Voľby v Česku by vyhralo Babišovo hnutie ANO, v prvej trojke aj ODS a Piráti

PRAHA 24. novembra (WebNoviny.sk) - Víťazom parlamentných volieb v Českej republike by sa podľa novembrového prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) stalo hnutie ANO so ziskom 29,5 percenta hlasov. Druhá ODS by mala 14,5 percenta, Piráti 14 a KSČM 10 percent.

V Snemovni by zasadli aj zástupcovia ČSSD so ziskom deviatich percent, SPD, ktorá by mala 7,5 percenta, a ľudovci s päťpercentnou podporou.

Podľa prieskumu by sa do Snemovne nedostali zástupcovia STAN (štyri percentá) ani TOP 09 (tri percentá). Zelení by dostali jedno percento hlasov. Volebná účasť by dosiahla zhruba 60 percent, uvádza portál Novinky.cz.

"Výskum prebiehal v dňoch 3.-15. novembra a 96 percent rozhovorov prebehlo do pondelka 12. novembra. Výsledky volebného modelu teda nereflektujú politické udalosti vzniknuté po tomto dátume," uviedla agentúra s odkazom na kauzu okolo premiérovho syna, pre ktorú v piatok rokuje Snemovňa o vyslovení nedôvery vláde, na čele ktorej stojí Babiš.

