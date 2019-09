Voľby by vyhral Smer-SD pred progresívcami, SNS a Matovičovo OĽaNO majú rovnakú podporu

19.9.2019 (Webnoviny.sk) - Najviac ľudí by stále volilo Smer-SD, konkrétne 21,7 percenta. Na druhom mieste by bola koalícia strán PS/Spolu so ziskom 13,3 percenta pred stranou Marian Kotlebu ĽSNS so ziskom 10,6 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý realizovala od 11. do 17. septembra na vzorke 1 027 respondentov.

Tesné rozdiely na ďalších miestach

Na štvrtom mieste skončilo hnutie Borisa Kollára Sme rodina so ziskom 7,2 percenta. Piate je Kresťanskodemokratické hnutie - 6,9 percenta a za ním Slovenská národná strana (SNS) so 6,8 percenta.

Do Národnej rady SR by sa dostalo aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 6,8 percenta, tiež strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí so 6,5 percenta a Sloboda a Solidarita (SaS) so 6,4 percenta.

Most-Híd by v parlamente chýbal

Do parlamentu by sa nedostal koaličný Most-Híd (4,1 %), ani Strana maďarskej komunity so ziskom 3,3 percenta. Podľa prieskumu by neuspela ani nová strana Tomáša Druckera, ktorá získala 2,1 percenta.

Respondentom položili otázku: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"





