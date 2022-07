Voľba generálneho prokurátora: Kollár určil termín, dokedy je možné podať návrhy na kandidátov

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Návrhy kandidátov na voľbu nového generálneho prokurátora je možné podávať do 9. októbra. Ako ďalej v tlačovej správe informuje odbor komunikácie Kancelárie Národnej rady SR (NR SR), samotná voľba by sa mala uskutočniť na schôdzi, ktorá sa začína 24. novembra.

Kritériá pre kandidátov

„Dostačujúcu lehotu štyroch týždňov na prihlásenie jednotlivých kandidátov určujem z dôvodu, že okrem vedomostných a osobnostných predpokladov musia predstaviť aj koncepciu riadenia a rozvoja prokuratúry,“ povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Návrhy kandidátov je potrebné podávať prostredníctvom parlamentnej podateľne Ústavnoprávnemu výboru NR SR, ktorý bude následne prihlásených kandidátov vypočúvať ešte pred začatím novembrovej schôdze parlamentu. V zmysle zákonnej lehoty zároveň Kancelária NR SR zverejní na svojej webovej stránke životopisy všetkých uchádzačov po dobu najmenej 20 dní pred samotným vypočúvaním.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v súvislosti s výberom nového generálneho prokurátora vo svojom profile na sociálnej sieti poprel, že by najsilnejší koaličný subjekt Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) malo už svojho kandidáta vybratého.

Čaputovej sa Lipšic nepozdával

Podľa medializovaných informácií malo totiž hnutie do voľby vybrať buď sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta alebo šéfa Súdnej rady SR Jána Mazáka, keďže prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila nevôľu nad prípadnou kandidatúrou Daniela Lipšica.

„Problém je len jeden, že ak by v OĽaNO už niekoho vybrali, tak by som o tom aspoň niečo mohol vedieť, aspoň dúfam,“ napísal premiér. Dodal však, že ak by sa napríklad Mazák rozhodol kandidovať, on sám by bol veľmi rád.

Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár skončil vo funkcii začiatkom augusta. Prokuratúru momentálne vedie prvá námestníčka Viera Kováčiková.

Viac k téme: predseda Národnej rady SR (NR SR), voľba generálneho prokurátora

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené