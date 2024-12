Vojna na Ukrajine: Rusko použilo termobarické zbrane a presúva niektorých vojakov z Doneckej oblasti

Ukrajinskí vojnoví zajatci v kolónii Olenivka v Doneckej oblasti mohli byť zabití termobarickými zbraňami. Ako referuje web Ukrajinská pravda, tvrdí to ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin odvolávajúci sa na predbežné údaje medzinárodných expertov.

„Predbežné závery našich medzinárodných expertov naznačujú, že metódou tejto vraždy bola termobarická zbraň. Toto sú predbežné závery niekoľkých medzinárodných expertov. To znamená, že to rozhodne nie je raketová paľba, tým sú si istí,“ povedal Kostin. Dodal, že termobarické zbrane používa Moskva.

Americký prezident Joe Biden vyjadril pripravenosť podpísať s Ruskom novú zmluvu o kontrole jadrových zbraní namiesto súčasnej dohody o obmedzení strategických útočných zbraní Nový START, ktorej platnosť vyprší v roku 2026. Uviedol to v oficiálnom vyhlásení na webe Bieleho domu.

Ukrajinská armáda uviedla, že útokom salvovým raketometom spôsobila podstatné škody skladu ruských síl v Chersonskej oblasti.





Poradca šéfa civilno-vojenskej administratívy Chersonskej oblasti Serhij Chlan pre ukrajinskú televíziu povedal, že „včera bol na okraji mesta Skadovsk zničený ďalší sklad munície a vojenského vybavenia, ktoré nepriateľ dopravil z Krymu„. Mesto Skadovsk sa nachádza na pobreží Čierneho mora približne 80 kilometrov od najbližšej ukrajinskej frontovej pozície. Informuje o tom portál cnn.com.





„Bodom obratu vo vojenských operáciách v chersonskom smere nastal pred viac ako dvomi týždňami vďaka systému HIMARS, ktorý nám umožnil začať likvidáciu skladov v zázemí nepriateľa,“ dodal Chlan.

Ukrajinské úrady vyšetrujú dovedna 752 prípadov vlastizrady a kolaborácie. Na Telegrame o tom informoval ukrajinský Štátny úrad pre vyšetrovanie, ktorý uviedol, že najviac takýchto prípadov k 1. augustu zaznamenali v Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Zaporižžskej oblasti.





„Pokračujeme v systematickej práci na odhalení zradcov, ktorí sa rozhodli prejsť na stranu nepriateľa. Každá takáto skutočnosť je dôsledne prešetrená, všetci kolaboranti ponesú trestnoprávnu zodpovednosť,“ uviedol úrad s tým, že ďalších 1190 ľudí vyšetrujú za účasť na vlastizrade a kolaboratívnych aktivitách.

Ukrajinská armáda tvrdí, že niektoré sily, ktoré Rusko nasadzuje na posilnenie svojho južného krídla, pochádzajú z oblasti Donbasu. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na hovorkyňu ukrajinského južného veliteľstva Nataliu Humeňukovú. „Máme informácie o posilách z Krymského polostrova, máme informácie o pokusoch o premiestnenie z východného smeru,“ povedala Humeňuková a dodala, že juh Ukrajiny zostáva pre Moskvu prioritou.





Ukrajinská rozviedka taktiež získala informácie, že Rusko niektorých vojakov presúva z Doneckej oblasti. „Pred dvoma týždňami Rusko stiahlo taktické skupiny výsadkových jednotiek z Doneckej oblasti a presunulo ich do okupovaného Chersonu. Rusko tiež presúva jednotky zo svojho východného vojenského okruhu, ktoré boli nasadené pri útoku na Slavjansk,“ uviedla rozviedka na Telegrame.





Španielsko prijalo nový súbor opatrení na úsporu energie. Vláda schválila návrh zákona ako súčasť snahy znížiť spotrebu plynu v krajine o 7 % v súlade s nedávnymi dohodami Európskej únie o energetike s cieľom obmedziť závislosť od ruského plynu. Ministerka pre ekologickú transformáciu Teresa Riberová uviedla, že opatrenia budú spočiatku platiť do novembra 2023.





Rusko v piatok 29. júla vyhlásilo, že útok na väzenie Olenivka spáchala ukrajinská armáda pomocou raketometov HIMARS z USA a zomrelo pri ňom 53 ukrajinských vojnových zajatcov a 75 ďalších utrpelo zranenia. Útok bol podľa neho „krvavá provokácia“, ktorej cieľom je odradiť ukrajinských vojakov od kapitulácie.

Ukrajinské spravodajské služby sa domnievajú, že zavraždenie ukrajinských zajatcov v Olenivke zorganizovali žoldnieri zo skupiny Vagnerovcov na osobný pokyn ruského miliardára a ich údajného veliteľa Jevgenija Prigožina, a to bez toho, aby to koordinovali s vedením ruského ministerstva obrany.





Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) z odpočutých telefonických rozhovorov okupantov usúdila, že Rusi mohli zinscenovať tragédiu rozmiestnením výbušnín v kolónii, keďže nikto zo svedkov nezaznamenal žiadnu raketu letiacu k zariadeniu v Olenivke. Nepočuli charakteristické pískanie letiacej rakety, iba samotné výbuchy v zariadení. Pri predbežnej analýze dostupných videí sa navyše zistilo, že stopy po výbuchu na stenách zariadenia zostali v dôsledku vnútornej explózie.





Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

