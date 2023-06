Vojna na Ukrajine: Ruskí vojaci si pýtajú úplatky od ľudí, Zelenskyj dostane aj Harpoon a vyšetrujú tisíce zločinov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusko vedie „totálnu vojnu“ s cieľom spôsobiť čo najväčší počet obetí a čo najvýraznejšie zničenie infraštruktúry.

Ruskí vojaci kontrolujúci juhoukrajinský Melitopoľ žiadajú od ľudí, ktorí chcú utiecť z mesta, vysoké poplatky za súhlas s ich odchodom.

Na Telegrame to tvrdí vojenská správa Zaporižskej oblasti. Na kontrolných stanovištiach si Rusi pýtajú od Ukrajincov od troch do päťtisíc hrivien (približne od 100 do 160 eur) na osobu. Tí, ktorí toľko peňazí nemajú, sú nútení zostať v Melitopoli a znášať ruský teror.

Na kontrolnom stanovišti vo Vasylivke z neznámych príčin ruskí okupanti nepovoľujú žiadnu cestnú dopravu. Na odchod čaká viac ako 400 áut. Podľa správ na sociálnych sieťach umožnia odísť len tým autám, za ktoré občania zaplatia od 20 000 do 40 000 hrivien (od 650 do 1300 eur).

Takmer 50 vedúcich predstaviteľov obrany z celého sveta sa v pondelok dohodlo na odoslaní pokročilejších zbraní na Ukrajinu vrátane odpaľovacieho zariadenia Harpoon a rakiet na ochranu jej pobrežia. Novinárom to po stretnutí povedal americký minister obrany Lloyd Austin.





Na Ukrajine vyšetrujú viac ako 13-tisíc vojnových zločinov v podaní ruských vojakov. Ako referuje spravodajský web BBC s odvolaním sa na Washington Post, tvrdí to ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová. Kyjev neustále obviňuje Rusko zo zverstiev voči civilistom. Kremeľ však popiera, že by sa jeho jednotky zameriavali na nevinných obyvateľov Ukrajiny.





Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o používaní digitálnych technológií pri udržiavaní mieru obvinil USA a Veľkú Britániu, ktoré sa nazývajú „spoločenstvom demokracií“, z budovania „kybernetickej totality“ a spolu s technologickými gigantmi ako Meta z vypínania ruských televíznych kanálov, vyháňania ruských novinárov a blokovania prístupu na ruské webové stránky.





Americká spoločnosť Microsoft pomôže Ukrajine pri dokumentovaní ruských vojnových zločinov. Na Telegrame o tom informoval ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov. Ako napísal na spomenutej platforme po stretnutí s prezidentom spoločnosti Bradom Smithom vo švajčiarskom Davose, Microsoft tiež pomôže pri obnove ukrajinského digitálneho priemyslu.

„Vo všeobecnosti spoločnosť odhaduje, že jej iniciatívy poskytnú Ukrajine digitálnu podporu vo výške 242 miliónov dolárov. Patria sem finančné granty, propagačné kampane, bezplatný prístup k produktom a službám spoločnosti, ako aj vybavenie,“ uviedol Fedorov.





Mesto Humenné vypravilo v uplynulých dňoch už tretí kamión s humanitárnou pomocou na Ukrajinu. Na pomoc ľuďom vo vojnou postihnutej krajine prispeli jednotlivci aj firmy. Informoval o tom Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.





Ako uviedol, vedenie mesta Humenné je v úzkom kontakte so zástupcami neziskovej organizácie Go Save Ukrajine. Spoločným úsilím vypravili v závere uplynulého týždňa do Mukačeva tretí kamión s humanitárnou pomocou. „Najskôr sa vyprázdnil humanitárny sklad, ktorý zriadilo a udržiavalo v činnosti mesto. Humenčania i ľudia z nášho regiónu prinášali potrebné veci do Denného centra Laborecká. Zoznam žiadanej materiálnej pomoci tvorili najmä trvanlivé potraviny, hygienické potreby pre deti aj dospelých, prikrývky, vankúše, posteľná bielizeň, matrace, deky, odevy pre deti a podobne,“ uviedol Škuba.

Druhá fáza podpory prišla podľa neho po výzve mesta firmám, ktoré nakúpili potravinový tovar ako konzervy, zaváraniny, čaj, kompóty, cukrovinky, polievky, ale aj prikrývky a deky v hodnote takmer 5 000 eur. “Prvý kamión materiálnej pomoci z Humenného odišiel 18. marca. Ani nie po mesiaci 9. apríla sa tak udialo opäť a tretí kamión bol naložený 20. mája. Spolupráca mesta Humenné a Go Save Ukrajine pokračuje naďalej,“ skonštatoval Škuba, ktorý sa zároveň poďakoval jednotlivcom i firmám podieľajúcim sa na príprave humanitárnych zásielok za ich prejav solidarity formou materiálnej pomoci.

Gubernátor Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny Serhij Hajdaj uviedol, že polícia pokračuje v každodenných evakuáciách a počet tých, ktorí sú ochotní odísť, sa zvyšuje.





V pondelok zverejnil na Facebooku video natočené z auta idúceho po diaľnici neďaleko Sjevjerodonecka, ktoré uháňa po ceste, vyhýba sa troskám, hromadám zeminy, barikádam a zničeným vozidlám, zatiaľ čo len pár metrov od neho na poliach vybuchujú granáty.





V príspevku zverejnil aj fotografiu utekajúcich civilistov. Podľa Hajdaja ľudia „súhlasia s rizikom, pretože to, čo sa deje v ich mestách, je oveľa horšie“.

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.