Vojna na Ukrajine: Rusi posilňujú svoje pozície pred očakávanou protiofenzívou a Danilov poďakoval Západu za zbrane

Ukrajina je „veľmi vďačná“ za zvýšenie dodávok západnej vojenskej pomoci počas posledného mesiaca. Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter to konštatoval tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov.

Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Ukrajinské sily podľa neho niektoré z týchto zariadení použili na Antonivský most v Chersonskej oblasti, ktorý predstavuje dôležitú dopravnú tepnu pre zásobovanie ruských síl umiestnených západne od rieky Dnipro.

„Poškodenie (Antonivského) mosta ukazuje, ako citlivo pracuje moderné vojenské zariadenie – nepriateľ sa trasie a partneri sú potešení z toho, ako rýchlo a efektívne to naša armáda zvládla,“ vyjadril sa Danilov a dodal, že Rusko posúva „jednotky smerom na Cherson„.

Moskva varovala pred „viac ako vážnymi“ následkami, ak Ukrajina použije americké salvové raketomety alebo iné zbrane dlhého doletu dodané krajinami Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) proti ruskému územiu.





Podľa spravodajského portálu CNN sa tak vyjadril Konstantin Gavrilov, ktorý vedie ruskú delegáciu na rokovaniach vo Viedni venovaných otázkam vojenskej bezpečnosti a kontrole zbrojenia.





„Ak Ukrajinské ozbrojené sily použijú americké MLRS alebo iné zbrane dlhého doletu od NATO proti ruskému územiu, následky budú viac ako vážne,“ povedal Gavrilov podľa vyhlásenia zverejneného ruským ministerstvom zahraničia a dodal, že „zvýšenie dodávok západných zbraní Kyjivu by mohlo Ruskú federáciu prinútiť posunúť sa k tvrdším reakciám“.





Gavrilov tiež uviedol, že na Ukrajine dosiahnu všetky hlavné ciele stanovené prezidentom Vladimirom Putinom a vyzval západné vlády, aby počúvali ruské obavy.

Analytici podľa CNN naznačujú, že Rusko posilňuje svoje pozície v Chersonskej a Zaporižžskej oblasti pred očakávanou ukrajinskou protiofenzívou. „Táto vojna povedie k dekolonizácii Ruskej federácie,“ uviedol na sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter to konštatoval tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov





Slovensko-ukrajinské hranice na vstupe na Slovensko prekročilo v stredu takmer 2700 osôb. Z toho bolo 731 mužov, 1 410 žien a 555 detí. O dočasné útočisko požiadalo 172 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi za včerajší deň viac ako 2 500 osôb. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.





Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo 27 policajtov, 19 hasičov, 79 colníkov, 84 vojakov, 45 dobrovoľníkov a 26 zamestnancov migračného úradu.

Celkovo už slovensko-ukrajinské hranice na vstupe na Slovensko od začiatku konfliktu prekročilo viac ako 643-tisíc osôb, udelených bolo viac ako 87-tisíc dočasných útočísk. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu zaznamenali takmer 400-tisíc osôb.





Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) sa nedokázala dohodnúť na spoločnom vyhlásení, ktoré by pochválilo minulotýždňovú dohodu zameranú na umožnenie vývozu obilia a hnojív z Ukrajiny a Ruska miliónom hladných ľudí na celom svete. V stredu o tom informovala nórska vyslankyňa pri OSN.





Stanovisko malo tiež pochváliť generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a tureckú vládu za ich kľúčové roly, ktoré zohrali pri uzatváraní dohody.





„Nórsko a Mexiko pracovali celé dni, aby sa im podarilo zjednotiť radu na jednej správe vítajúcej významnú dohodu na obnovenie exportu obilia, potravín a hnojív cez Čierne more. Mrzí nás, že to nebolo možné,“ povedala pre agentúru The Associated Press nórska veľvyslankyňa Mona Juul.

Rusko a Ukrajina v piatok podpísali separátne dohody s Tureckom a OSN, ktorých cieľom je uvoľnenie cesty na export 22 miliónov ton obilia a ďalších poľnohospodárskych produktov, ktoré v dôsledku ruskej invázie uviazli v ukrajinských prístavoch v Čiernom mori. Cieľom dohody je tiež zabezpečiť, aby mali ruské potraviny a hnojivá neobmedzený prístup na svetové trhy.





Rusko však hneď na druhý deň po podpise ostreľovalo ukrajinské prístavné mesto Odesa, ktoré je jedným z troch prístavov uvedených v dohode. Rusko podľa diplomatov z rady namietalo proti najnovšiemu návrhu spoločného vyhlásenia k dohode, pretože spomínalo skutočnosť, že Guterres odsúdil sobotný raketový útok.





Spojené štáty očakávajú, že lídri dosadení Moskvou na Ukrajine budú organizovať falošné referendá s cieľom anektovať časti krajiny. V stredu sa tak vyjadril americký minister zahraničných vecí Antony Blinken s tým, že Spojené štáty „musia a budú konať rýchlo, aby bolo Rusku jasné, že takéto taktiky nebudú fungovať“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.





„Ruskom dosadení lídri zorganizujú falošné referendá s cieľom vytvoriť zdanie, že ľudia v týchto oblastiach sa chcú pripojiť k Rusku. Tieto falošné hlasovania následne použijú, aby tvrdili, že anexia týchto regiónov je legitímna,“ povedal Blinken počas tlačovej konferencie svojho rezortu vo Washingtone. „Násilnú anexiu územia suverénnej a nezávislej krajiny“ pritom americký šéf diplomacie označil za „hrubé porušenie Charty OSN“.

„Členovia medzinárodnej komunity, ktorí sa zaviazali dodržiavať chartu a medzinárodné právo, majú zodpovednosť odsúdiť tieto plány ruskej vlády a jasne sa vyjadriť, že tieto nelegálne skutky nikdy neuznajú,“ konštatoval Blinken a upozornil, že „v opačnom prípade, nemôže nikto tvrdiť, že je prekvapený, ak Rusko splní svoje plány alebo ak budú iné krajiny v budúcnosti nasledovať príklad Moskvy“.





Moskva varovala pred „viac ako vážnymi“ následkami, ak Ukrajina použije americké salvové raketomety alebo iné zbrane dlhého doletu dodané krajinami Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) proti ruskému územiu.





Podľa spravodajského portálu CNN sa tak vyjadril Konstantin Gavrilov, ktorý vedie ruskú delegáciu na rokovaniach vo Viedni venovaných otázkam vojenskej bezpečnosti a kontrole zbrojenia.

„Ak Ukrajinské ozbrojené sily použijú americké MLRS alebo iné zbrane dlhého doletu od NATO proti ruskému územiu, následky budú viac ako vážne,“ povedal Gavrilov podľa vyhlásenia zverejneného ruským ministerstvom zahraničia a dodal, že „zvýšenie dodávok západných zbraní Kyjivu by mohlo Ruskú federáciu prinútiť posunúť sa k tvrdším reakciám“.





Gavrilov tiež uviedol, že na Ukrajine dosiahnu všetky hlavné ciele stanovené prezidentom Vladimirom Putinom a vyzval západné vlády, aby počúvali ruské obavy.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu