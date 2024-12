Vojna na Ukrajine: Rusi po obsadení mesta Kreminna ohrozujú aj ďalšie a Podoľak je pripravený rokovať

Ruské sily majú pod kontrolou 80 percent Luhanskej oblasti, uviedol tamojší gubernátor Serhij Hajdaj. Pred inváziou Ruska mala vláda v Kyjeve pod kontrolou 60 percent oblasti na východe Ukrajiny, ktorá je jednou z dvoch tvoriacich región Donbas.

Hajdaj uviedol, že Rusi tento týždeň obnovili ofenzívu na východe a juhu Ukrajiny a posilnili útoky v Luhanskej oblasti.

Po obsadení mesta Kreminna teraz ruské sily ohrozujú ďalšie mestá – Rubižne a Popasna, uviedol gubernátor a vyzval obyvateľov na okamžitú evakuáciu. Extrémne boje sú aj v Doneckej oblasti, ktorá je tiež súčasťou Donbasu, a to obzvlášť okolo mesta Mariupoľ.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, ktorý sa podieľa na mierových rokovaniach, je pripravený usporiadať „špeciálne kolo rokovaní“ s Ruskom v obliehanom meste Mariupoľ bez akýchkoľvek podmienok.

Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že to ponúka preto, aby „zachránil našich chlapcov, Azov (batalión, pozn. red.), armádu, civilistov, deti, žijúcich a zranených“. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Mariupoľ stále obliehajú ruské sily.





Niektorým civilistom, ktorí tam boli týždne uväznení, sa v stredu podarilo z mesta dostať, ale ukrajinskí predstavitelia hovoria, že ich bolo menej, ako dúfali.

Rusko podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova predložilo Ukrajine návrh dokumentu, ktorý načrtáva požiadavky Moskvy v rámci mierových rokovaní, a teraz čaká na odpoveď Kyjeva. Peskov počas konferenčného hovoru s novinármi v stredu povedal, že Rusko odovzdalo Ukrajine návrh dokumentu obsahujúci „úplne jasné, vypracované formulácie“ a teraz „je lopta na ich strane ihriska, čakáme na odpoveď“.





O dočasné útočisko v stredu na Slovensku požiadalo 572 osôb prichádzajúcich z Ukrajiny. Hraničnými priechodmi včera prešlo 767 mužov, 1 982 žien a 707 detí. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.





Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo 246 policajtov, 74 hasičov, 96 colníkov, 329 vojakov, traja duchovní, 136 dobrovoľníkov, 52 príslušníkov zahraničných zložiek a 26 zamestnancov migračného úradu. Vypravili 30 autobusov, ktoré prepravili 433 osôb na rôzne miesta v rámci Slovenskej republiky. Vlakovou dopravou bolo prepravených 285 osôb. Za včerajší deň ubytovali 27 ľudí, voľné kapacity sú na úrovni 12 684.

Od začiatku konfliktu prekročilo slovensko-ukrajinskú hranicu viac ako 352-tisíc osôb, štatút dočasného útočiska bol udelený takmer 70-tisíc utečencom.





Bieloruské úrady vykonali nové domové prehliadky u zväzových aktivistov a nezávislých novinárov, pričom zatkli najmenej 16 ľudí. Informuje o tom ľudskoprávne centrum Viasna s tým, že zatknutia sa odohrali v mestách Minsk, Hrodna, Borisov a ďalších.





Medzi zatknutými sú predseda Bieloruského kongresu demokratických odborových zväzov Alexander Jarošuk a ďalší popredný zväzový líder Alexander Buchvostov. Obvinenia voči nim nie sú verejne známe. Bieloruské úrady krátko pred zatknutiami vyhlásili niekoľko odborových zväzov za extrémistické organizácie. Bieloruské združenie novinárov uviedlo, že úrady v stredu zadržali aj šéfredaktorku nezávislých novín Nový Čas Aksanu Kolb.

Bieloruské úrady ostro zakročujú proti disentu od volieb z augusta 2020, keď autoritársky prezident Alexander Lukašenko získal ďalší mandát, čo vyvolalo masové protesty v krajine.





Britský premiér Boris Johnson naznačil, že rokovania s Ruskom o ukončení vojny pravdepodobne zlyhajú. Vyjednávať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je podľa neho ako dohadovať sa s „krokodílom, keď má v papuli vašu nohu“. Počas letu do Indie predseda britskej vlády naznačil, že Putin by mohol rokovať len vtedy, ak získa na Ukrajine silnú pozíciu, ale to by mohlo viesť k novému útoku na Kyjev. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Nórsko darovalo Ukrajine zhruba 100 protilietadlových striel Mistral. Nórsky minister obrany Björn Arild Gram na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že systém protivzdušnej obrany je „efektívna zbraň“ a bude pre Ukrajinu „veľkým prínosom“. Nórske ozbrojené sily majú tieto rakety postupne vyradiť. Zbrane už poslali na Ukrajinu. Minister podotkol, že podobné systémy Ukrajine darovali aj ďalšie krajiny. Informuje o tom spravodajský portál BBC.





7:00 Vitajte pri sledovaní štvrtkového online prenosu (minúta po minúte) o aktuálnej situácii v súvislosti s dianím na Ukrajine.





