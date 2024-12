Vojna na Ukrajine: Rusi chcú anektovať Doneckú aj Luhanskú oblasť a snažia sa zatajiť veľké strany

Spojené štáty predpokladajú, že Rusko tento mesiac plánuje anektovať Doneckú a Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny a uznať mesto Cherson ako nezávislú republiku.

Americký veľvyslanec pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Michael Carpenter uviedol, že Spojené štáty a ďalší majú informácie o ruských plánoch zorganizovať „falošné referendá“ v tamojších samozvaných ľudových republikách, po ktorých by sa pripojili k Rusku.

Tiež sú náznaky, že by Moskva mohla pripraviť hlasovanie o nezávislosti Chersonu. Referendá by sa mohli uskutočniť najskôr v polovici mája.

Ukrajinská bezpečnostná služba tvrdí, že ruské sily presúvajú mŕtvych vojakov v malých skupinách a v noci, aby zakryli ťažké straty. Táto metóda je pomalšia a telá, ktoré sa dostávajú do Ruska, sú už z časti rozložené a je treba ich identifikovať.

Bezpečnostná služba podľa spravodajského portálu Sky News uviedla, že zachytila telefonáty medzi ruskými útočníkmi, ktorí o tomto probléme diskutovali. V jednom z rozhovorov ruský vojak povedal, že len 20 až 22 ľudí zo zhruba 200-členného batalióna prežilo a deväť odmietlo ďalej bojovať.





Sky News pripomína, že tieto informácie sa nedali nezávisle overiť, existujú však dôkazy, že Rusko utrpelo na Ukrajine vážne straty.





Internet v ukrajinskom meste Cherson, ktoré v marci dobyli ruské sily, je podľa sieťových analytikov po 24-hodinovom odpojení obnovený, ale pod kontrolou Kremľa. Šéf internetovej analýzy pre Kentik Inc. Doug Malory uviedol, že niekto zrejme aktivoval pripojenie do Chersonu cez polostrov Krym.

Vývoj je podľa jeho slov až „podivne podobný“ tomu, čo sa dialo, keď v roku 2014 Rusko anektovalo Krym. Spoločnosť Netblocks sídliaca v Londýne oznámila, že prevádzka v Chersonskej oblasti bola od nedele večera po celodennom výpadku presmerovaná cez ruský štátom kontrolovaný Rostelekom.





Viac ako milión ľudí vzali za ostatné dva mesiace z Ukrajiny do Ruska, medzi nimi aj takmer 200-tisíc detí. Podľa ruskej štátnej agentúry Tass to povedal predstaviteľ ruského ministerstva obrany. Michail Mizincev sa vyjadril, že bez účasti ukrajinských úradov za uplynulých 24 hodín presunuli do Ruska 11 550 ľudí vrátane 1 847 detí. Civilistov podľa neho „evakuovali z nebezpečných regiónov“ v Luhanskej a Doneckej oblasti a ďalších častí Ukrajiny. O mieste alebo okolnostiach presunov nie sú žiadne podrobnosti, uvádza agentúra AP.





Britský premiér Boris Johnson sa v utorok virtuálne prihovorí ukrajinskému parlamentu. Podľa jeho kancelárie oznámi nový balík vojenskej pomoci v hodnote 300 miliónov libier.

Súčasťou balíka je vybavenie na elektronický boj, protibatériový radarový systém, rušiace zariadenie na GPS a tisíce zariadení na nočné videnie. Británia už Ukrajine poskytla vojenské vybavenie vrátane rakiet a raketometov. (1 EUR = 0,83810 GBP)





Spojené štáty získali ďalšie informácie o ruských plánoch, na základe ktorých predpokladajú, že Rusko tento mesiac plánuje anektovať Doneckú a Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny a uznať mesto Cherson ako nezávislú republiku.





V tamojších samozvaných ľudových republikách chcú zrejme Rusi usporiadať „falošné referendá“, po ktorých by sa dané oblasti pripojili k Rusku.

Ceny ropy v pondelok stúpli. Júnové dodávky ľahkej americkej ropy si pripísali 48 centov a uzavreli na úrovni 105,17 USD za barel. Júlové dodávky severomorskej ropy Brent zdraželi o 44 centov na 107,58 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu tiež stúpla, a to o 7 centov na 3,51 USD za galón.





Ceny drahých kovov však zamierili nadol. Zlato zlacnelo o 48,10 USD na hodnotu 1 863,60 USD za uncu a cena striebra sa znížila o 51 centov na úroveň 22,58 USD za uncu. (1 EUR = 1,0524 USD)

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.