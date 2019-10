Vodičov čakajú počas behu Devín – Bratislava dopravné obmedzenia, viaceré cesty budú uzavreté

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) – Bratislavčanov čakajú počas behu Devín – Bratislava dopravné obmedzenia. Už 72. ročník tradičného behu sa uskutoční v nedeľu 14. apríla. Obmedzenia a uzávierka ciest sú naplánované od 8:00 do 13:00.

Štart behu je pod hradom Devín a cieľ v centre Bratislavy na Rázusovom nábreží pri Propeleri. Obmedzenia sa týkajú trate, kde bežci pobežia, ale aj niektorých priľahlých ulíc v mestských častiach Devín a Staré Mesto. Na tlačovej besede o tom informovali primátor Bratislavy Matúš Vallo a organizátori behu Devín – Bratislava.

Uzatvoria aj cesty v Devíne

Ráno o ôsmej začne platiť úplný zákaz vjazdu áut na Rázusovo a Vajanského nábrežie, od Mosta SNP po Šafárikovo námestie a na Mostovej ulici. Obmedzenie sa skončí o jednej popoludní.

V rovnakom čase uzatvoria Devínsku cestu, Kremeľskú ulicu a cestu Devínska Nová Ves – Devín. Táto uzávierka súvisí s prepravou bežcov autobusmi na štart do Devína. Skončiť by sa mala približne o jedenástej.

Od 9:45 bude uzatvorená v smere do centra aj Botanická ulica v časti Riviéra – Most SNP, ako aj Nábrežie armádneho generála Ľudvíka Svobodu v smere do centra. Obyvatelia Devína sa takisto musia pripraviť na obmedzenia vo svojej mestskej časti. Cesty v Devíne organizátori uzatvoria od 9:30 do 11:00.

„Chcel by som poprosiť Bratislavčanov, ktorí v nedeľu nebudú behať, aby boli ústretoví voči bežcom. Ide len o krátkodobé dopravné obmedzenia,“ uviedol Matúš Vallo, ktorý sa na rozdiel od minulotýždňového ČSOB maratónu tentokrát na behu nezúčastní.

Beh končí na Rázusovom nábreží

Národný beh Devín – Bratislava je najstaršie atletické podujatie na Slovensku. Organizátormi podujatia sú Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy (STaRZ) a Hlavné mesto SR Bratislava.

Štart bežcov je spod Hradu Devín a cieľ na Rázusovom nábreží. Vyhlasovanie výsledkov bude na Hviezdoslavovom námestí.

Prvýkrát sa z Devína bežalo v roku 1921 a zúčastnilo sa na ňom 37 bežcov. Počas štyridsiatych a šesťdesiatych rokov malo podujatie zopár prestávok. Od roku 1971 až dodnes sa behá Devín – Bratislava každý rok.

Každoročne sa prihlási viac ako 7 000 súťažiacich. Pre víťaza je pripravený putovný krištáľový pohár z roku 1934, ktorý venoval vtedajší rektor Univerzity Komenského Dobroslav Orel.

