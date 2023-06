Vodiči pozor, automatické predlžovanie platnosti emisnej a technickej kontroly sa skončilo

Motoristi si platnosť technickej a emisnej kontroly svojich vozidiel od septembra už nepredĺžia. Pandemické predlžovanie platnosti kontroly o tri mesiace sa skončilo k 31. augustu.

Ako pripomenulo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zmena je naviazaná na novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorú Národná rada SR schválila pred niekoľkými týždňami.

„V aktuálnej dovolenkovej sezóne by som chcel upozorniť vodičov, že predĺženie platnosti týchto kontrol o tri mesiace platí len na Slovensku. V zahraničí im môže hroziť vysoká pokuta,“ povedal minulý mesiac minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Rezort dopravy odporúčal absolvovanie technickej a emisnej kontroly neodkladať. Stanice technickej kontroly fungujú bez akýchkoľvek obmedzení a vodičom nič nebráni ich navštíviť ihneď po skončení platnosti.

Podľa platných pravidiel musia emisnú a technickú kontrolu absolvovať motorové vozidlá štyri roky od prvej evidencie. V prípade najrozšírenejších osobných automobilov v kategórii M1 či tzv. veľkých motocyklov potom periodicky každé dva roky od poslednej kontroly.

Pre malé motocykle platí štvorročný cyklus povinných kontrol.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz