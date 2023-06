Vodiča Seatu Leon prešlo a usmrtilo vlastné auto, ktoré sa náhle dalo do pohybu

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Život vodiča osobného auta si vyžiadala nešťastná udalosť, ku ktorej došlo v sobotu večer na poľnej ceste pri vodnom diele Gabčíkovo v okrese Dunajská Streda.

V aute Seat Leon sa okrem 34-ročného vodiča viezli dve ženy a malé dieťa. Zastavili na okraji poľnej cesty a okrem dieťaťa všetci z auta vystúpili. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, po chvíli sa auto dalo z nezistených príčin do pohybu, muž sa ho snažil zastaviť, no to sa mu nepodarilo. Spadol a skončil pod autom, pričom utrpel zranenia, na následky ktorých zomrel.

Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby vozidlo vždy po zaparkovaní zabezpečili proti pohybu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.