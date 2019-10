Vodič škodovky v zákrute vyšiel mimo cestu a neprežil náraz do stromu

30.6.2019 (Webnoviny.sk) - Pri dopravnej nehode pri obci Pata, okres Galanta, prišiel o život 39-ročný vodič z Hájskeho. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa trnavskej polície Martina Kredatusová, muž viedol Škodu Octavia z obce Hájske smerom na Patu.

"Po prejdení pravotočivou zákrutou prešiel z nezistených príčin do protismeru, vyšiel mimo cestu, kde narazil do stromu. Vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. V aute sa s ním viezol jeho 16-ročný syn, ktorého previezli do nemocnice," priblížila hovorkyňa. Polícia na mieste uzatvorila cestu a usmerňovala premávku. Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.





