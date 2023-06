Vodič prešiel cez stredový ostrovček a narazil do stromu, našli ho bez známok života (foto)

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Dopravná nehoda v utorok večer v Považskej Bystrici si vyžiadala jednu obeť. Ako informuje trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, podľa doterajších zistení 55-ročný vodič Dacie Duster jazdil v od Orlovského mosta v ľavom jazdnom pruhu smerom do kruhovej križovatky pod diaľnicou a z doposiaľ nezistených príčin prešiel priamo cez stredový ostrovček križovatky, následne zišiel mimo cesty a narazil do stromu.

„Vodič zomrel na mieste dopravnej nehody,“ píše v statuse polícia, podľa ktorej ohliadajúci lekár na mieste nevedel určiť, čo bolo bezprostrednou príčinou úmrtia vodiča, teda či bola smrť spôsobená v dôsledku dopravnej nehody, alebo z chorobných príčin.

Nariadená bola súdno-lekárska pitva, kde budú zisťovať aj prítomnosť alkoholu.

Škoda bola predbežne vyčíslená na asi 5-tisíc eur.

„Poverený policajt Okresného dopravného inšpektorátu z Považskej Bystrice začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Príčina a miera zavinenia dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania,“ dodala na záver polícia.

