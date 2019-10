Vodič na Mercedese útočil v Nemecku na oslavujúcich cudzincov, zabil Sýrčana aj Afganca

Po krátkej chvíli si to namieril do centra mesta, kde vrazil do inej skupinky ľudí a spôsobil zranenia najmenej štyrom osobám. Podľa nemeckej polície šlo o cudzincov, jedným zo zranených je Sýrčan, druhým Afganec. Medzi zranenými osobami je aj 46-ročná žena a malé dieťa.