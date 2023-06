Vodič Fordu spôsobil v okrese Skalica tragickú dopravnú nehodu, do auta vrazil aj motorkár (foto)

28.8.2022 (Webnoviny.sk) - Tragická dopravná nehoda, pri ktorej zahynul chodec, sa stala v sobotu večer medzi mestom Holíč a obcou Kopčany v okrese Skalica. Ako informuje trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová, krátko po 20:30 jazdil 44-ročný vodič Fordu Mondeo smerom na obec Kopčany, keď mu z priekopy na ľavej strane náhle vybehol do dráhy chodec.

Vodič už nedokázal zareagovať a do muža narazil. Za autom išiel aj 20-ročný motocyklista, ktorý nestihol zastaviť, spadol a motorkou zozadu narazil do Fordu. Privolaní záchranári sa chodcovi snažili pomôcť, no žiaľ, svojim zraneniam podľahol.

Dychové skúšky na alkohol u vodiča Fordu aj motocyklistu boli negatívne. To, či mohol byť chodec pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať z jeho krvi. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej nehody sú naďalej predmetom policajného vyšetrovania.

