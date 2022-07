Vodič BMW unikal pred policajtmi na diaľnicu, zastavil ho až náraz po prestrelení pneumatík (video)

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Policajnú naháňačku v Bratislave ukončil až náraz po prestrelení pneumatík. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, vo štvrtok krátko pred poludním bratislavskí príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) spozorovali na Hydinárskej ulici vozidlo značky BMW.

„Vodič nemal zapnutý bezpečnostný pás a nepoužil smerovku pri zmene smeru jazdy. Z uvedených dôvodov sa ho policajti rozhodli predpísaným spôsobom zastaviť, pričom použili výstražné svetelné a zvukové znamenia," uviedla polícia. Vodič však na policajnú výzvu nereagoval a začal unikať smerom na diaľnicu D4.

„Keďže aj napriek opakovaným výzvam policajtov na zastavenie vodič pokračoval v rýchlej jazde, použili policajti v zmysle zákona varovné výstrely do vzduchu," vysvetlila polícia. Avšak ani na výstrely vodič nereagoval a ďalej pred policajtmi unikal. „Preto následne hliadka PMJ použila aj výstrely do pneumatík unikajúceho vozidla z dôvodu zabránenia jeho ďalšiemu unikaniu," skonštatovala polícia.

Svoju jazdu vodič ukončil až po prestrelení pneumatík, a to nárazom do stredových zvodidiel na diaľnici D4 pri výjazde na Rovinku a Podunajské Biskupice. „Vo vozidle sa nachádzala aj ďalšia osoba mužského pohlavia. Pri služobnom zákroku neprišlo k zraneniam, ktoré by si vyžiadali lekársku pomoc. Dôvod konania vodiča a jeho spolujazdca je v štádiu šetrenia," uzavrela polícia.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

