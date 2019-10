Vodič Audi zišiel z cesty a narazil do brehu, auto následne odhodilo do stromu

„Pri prechádzaní ľavotočivou zákrutou, z doposiaľ presne nezistených príčin, vyšiel autom mimo cestu vpravo do priekopy, kde narazil do brehu. Auto následne odhodilo do stromu a po pretočení zostalo stáť na ľavom boku, 40-ročný muž z Hurbanovej Vsi, okres Senec, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. V aute sa ešte nachádzala 25-ročná žena z okresu Dunajská Streda, ktorá utrpela ťažké zranenia,“ uviedla hovorkyňa.