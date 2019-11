Voči HC Slovan Bratislava sa podľa Širokého rozpútala antikampaň, aby nezískal tipsportligovú licenciu

29.7.2019 (Webnoviny.sk) - Člen predstavenstva hokejového klubu Slovan Bratislava Juraj Široký ml. má pocit, že voči jeho klubu sa rozpútala kampaň s cieľom vyradiť "belasých" z hry o účasť v najvyššej domácej súťaži.

"Mám pocit, že sa tu rozpútala istá kampaň, aby Slovan licenciu nezískal a aby minimálne rok nemohol hrať. Myslím si, že je to iniciatíva pár ľudí, ktorým Slovan leží v žalúdku. Zrejme majú nejaké vlastné záujmy a ambície, dokonca mám informácie, že sú medzi nimi aj bývalí hráči Slovana, čo ma veľmi mrzí," povedal v rozhovore na oficiálnom klubovom webe.

"Belasí" vraj splnili všetko

O udeľovaní licencií by mal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) rozhodovať v úvode augusta. Slovan strávil ostatných sedem sezón v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) a pre návrat do Tipsport ligy musí splniť všetky podmienky ako konkurenčné mužstva. Len v takom prípade dostane licenciu.

"Všetko, čo bolo potrebné urobiť, sme splnili, ale o licencii rozhoduje Ligová rada a Výkonný výbor SZĽH, ktorý bude hlasovať. Dozvedel som sa, že je na nich vyvíjaný určitý tlak, aby nehlasovali v prospech Slovana. Pre všetkých fanúšikov belasých ešte raz opakujem: všetky potrebné podmienky sme vo veľmi krátkom čase od rozhodnutia opustiť KHL splnili. Verím, že zvíťazí zdravý rozum a v septembri budeme spolu chodiť na tipsportligový hokej," pokračoval Široký ml.

Účelová a jednostranná propaganda

Podľa funkcionára Slovana ide o mediálny tlak na celý proces pridelenia licencie pre bratislavský klub. "Nerozumiem tejto účelovej a jednostrannej propagande. Slovan robí všetko preto, aby splnil požadované podmienky vstupu do extraligy a to v termínoch, ktoré platia rovnako pre všetky kluby. Nie je mi známe, na základe čoho a akých skutočností sa takto klamlivé a zavádzajúce informácie zverejňujú. Môžem zodpovedne povedať, že sa nám podarilo k dnešnému dnu splniť v zásade všetky podmienky na udelenie licencie, vrátane finančného a materiálno-technického zabezpečenia," poznamenal.

Širokého ml. zarážajú niektoré stanoviská zástupcov Pro Hokeja."Tie sa nezakladajú na pravde, sú účelové a bohužiaľ sú podsúvané všetkým ostatným majiteľom a zástupcom klubov, ako aj členom VV SZĽH. Verím, že pri rozhodovaní o licenciách pre hokejové kluby na sezónu 2019/2020, členovia VV SZĽH nepodľahnú tlaku a emóciám z vedomého rozširovania nepravdivých a nekorektných informácií a budú sa pri hlasovaní rozhodovať na základe skutočných faktov," dodal.

Na otázku, či sa Slovan niekedy vráti do nadnárodnej KHL, odpovedal: "V prípade, ak by bolo zabezpečené dlhodobé financovanie, tak si to viem v budúcnosti predstaviť."





