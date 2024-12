Vo zvolenskom Continentali zatiaľ výroba pokračuje, krízový štáb zavádza bezpečnostné opatrenia

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - V spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. (CASS) vo Zvolene v súvislosti s aktuálnou pandémiou denne zasadá krízový štáb, ktorý zavádza opatrenia a vyhodnocuje ich účinnosť. Ako agentúru SITA informovala personálna riaditeľka spoločnosti Kristína Kavická, vedenie spoločnosti si uvedomuje zodpovednosť, ktorú má voči zamestnancom v zabezpečení životnosti závodu aj v budúcnosti.

„Zároveň máme záväzky aj voči našim zákazníkom. Preto, kým to bude možné, nebudeme prerušovať výrobu,“ uviedla riaditeľka s tým, že situácia sa neustále dramaticky mení a musia sa pripraviť na všetky scenáre.

Spoločnosť zaviedla množstvo opatrení

Opatrenie vlády zavrieť školy závodu skomplikovalo výrobný proces.

„Berieme ho ale ako nevyhnutný krok k tomu, aby sa situácia na Slovensku a v Európe čo najskôr stabilizovala a aby sme sa vedeli vrátiť k bežnej prevádzke,“ konštatovala Kavická a dodala, že od 13. marca viac ako 300 zamestnancov, u ktorých to povaha práce umožňuje, pracuje z domu.





Spoločnosť reaguje na aktuálne dianie množstvom opatrení, medzi ktoré patrí povinné nosenie chirurgických rúšok na pracovisku aj napriek tomu, že ich majú nedostatok. Jedáleň usporiadali tak, aby v nej v jednom čase bol čo najnižší počet zamestnancov. Miestnosť vetrajú a stoly dezinfikujú, zamestnanci boli vyzvaní nosiť si vlastný príbor a dodržiavať odstup pri čakaní na výdaj.

„Zintenzívnili sme dezinfekciu sociálnych zariadení vrátane kľučiek, vyzývame zamestnancov, aby sa nezdružovali na jednom mieste, informujeme ich prostredníctvom letákov,“ vymenovala ešte niektoré opatrenia personálna riaditeľka.

Prísne nariadenia podľa nej prijali v súvislosti s vodičmi kamiónov a tiež stretnutiami zamestnancov, ktoré sú primárne realizované virtuálne.





„Zriadili sme aj linku pre zamestnancov, na ktorej môžu v prípade potreby vyhľadať psychologickú pomoc,“ dodala Kavická.

Situácia negatívne ovplyvní plány firmy

Súčasná situácia podľa vedenia spoločnosti určite negatívne ovplyvní tohtoročné plány firmy.





„To, či bude mať dlhodobý dopad, v tomto momente nevieme predpokladať,“ uzavrela šéfka personálneho.





Spoločnosť CASS so sídlom vo Zvolene je súčasťou koncernu Continental. Zameriava sa na výrobu vysoko výkonných brzdových strmeňov pre popredných automobilových výrobcov na celom svete. Závod vo Zvolene začal výrobu vo februári 2006. Aktuálne tu pracuje 1 209 zamestnancov, z toho je 765 vo výrobe.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.