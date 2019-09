Vo vzťahoch medzi Srbskom a Kosovom nenastal žiadny pokrok, tvrdí šéfka zahraničnej politiky

PREŠEVO 7. septembra (WebNoviny.sk) - Vo vzťahoch medzi Srbskom a Kosovom, ktorých lídri sa v piatok odmietli čo i len stretnúť, sa neobjavil žiadny pokrok. Po rokovacom maratóne v Bruseli to vyhlásila šéfka zahraničnej politiky EÚ Federica Mogheriniová.

Tá sa musela stretnúť so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom aj jeho kosovským kolegom Hashimom Thacim separátne, keďže pôvodne naplánované spoločné stretnutie Vučič odmietol, čo odôvodnil údajnými "hrozbami a zákernosťami" zo strany Kosova.

Emócie vyvolala myšlienka "výmeny území"

"Rozdiely pretrvávajú," vyhlásila Mogheriniová po tom, čo s Vučičom aj Thacim absolvovala viacero kôl rokovaní. Ako dodala, ďalšie rokovanie v rovnakom formáte by sa malo uskutočniť opäť v Bruseli ešte koncom tohto mesiaca, pričom únia dúfa, že dovtedy sa obom stranám podarí dospieť k "právne záväznej dohode na celkovej normalizácii vzťahov v zhode s medzinárodným právom".



Pred piatkovým neuskutočneným stretnutím medzi Vučičom a Thacim vyvolávala emócie najmä myšlienka "výmeny území", ktorá však čelí kritike v oboch zainteresovaných krajinách, ako aj v zahraničí. Tento návrh predpokladá, že časť južného Srbska okolo prevažne Albáncami obývaného mesta Preševo pripadne Kosovu, zatiaľ čo prevažne srbský sever Kosova v okolí mesta Mitrovica sa stane súčasťou Srbska.

Otázka hraníc môže otvoriť veľa starých rán

Uskutočnenie podobného plánu nedávno pripustil aj Thaci, ktorý povedal, že síce odmieta rozdeľovanie území na základe etnických línií, no je pripravený na prípadné diskusie so Srbskom o určitých "úpravách" spoločných hraníc. Stúpencom takéhoto plánu však nie je napríklad nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorý varoval, že opätovné riešenie otázky hraníc by mohlo "otvoriť príliš veľa starých rán".

Vznikajú tiež obavy, že podobné zmeny hraníc by mohli v takomto prípade žiadať napríklad aj Bosna a Hercegovina, Macedónsko a Čierna Hora. Kosovo vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska v roku 2008, čo Belehrad doteraz neuznal, podobne ako Rusko a päť z celkového počtu 28 členských štátov EÚ vrátane Slovenska či Španielska.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !