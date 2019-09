Vo Vysokých Tatrách spadla lavína, leteckí záchranári zasahujú v Bielovodskej doline

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Vo Vysokých Tatrách spadla lavína.

Nešťastie sa stalo v Bielovodskej doline, potvrdila hovorkyňa leteckých záchranárov Air Transport Europe Zuzana Hopjaková.

Ako informovala, leteckí záchranári dostali žiadosť o pomoc pri zásahu a ihneď leteli na miesto pádu lavíny.

Dňa 28.02.2019 v dopoludňajších hodinách bol na Operačné stredisko tiesňového volania HZS nahlásený pád lavíny vo Veľkom Mlynárovom žľabe v oblasti Bielovodskej doliny. Lavína strhla jedného z dvojice horolezcov, ktorí v danej chvíli liezli v hornej časti žľabu. Druhý zostal uviaznutý v exponovanom teréne, asi 100 metrov pod vrcholom a nemal s kamarátom ani hlasový ani vizuálny kontakt. O súčinnosť bola okamžite požiadaná VZZS z Popradu. Posádka vrtuľníka VZZS vyzdvihla na heliporte v Starom Smokovci na palubu psovoda HZS s lavínovým psom a spoločne smerovali na miesto nehody. Druhá skupina záchranárov HZS smerovala do oblasti pozemne a ďalší záchranári HZS boli pripravení na heliporte. Lavínou zasiahnutého horolezca sa podarilo okamžite po prílete na miesto ešte zo vzduchu lokalizovať. Bol čiastočne zasypaný lavínou. Žiaľ, pri páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Druhého horolezca bolo potrebné vyprostiť z exponovaného terénu, no pre silný nárazový vietor už nebolo možné nasadenie leteckej techniky zo strany Bielovodskej doliny. O súčinnosť boli preto požiadaní poľskí leteckí záchranári TOPR, ktorí sa pokúsili dostať k horolezcovi zo strany Žabiej Bielovodkej doliny. Záchranná akcia v týchto chvíľach ešte stále prebieha.

Horská záchranná služba touto cestou vyjadruje úprimnú sústrasť rodine nebohého. Táto tragická udalosť hlboko zasiahla všetkých z nás, keďže pri nej zahynul náš dlhoročný kolega a obetavý záchranár. Češť jeho pamiatke.

