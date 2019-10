Vo Vysokých Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, pribudlo niekoľko centimetrov snehu

V nedeľu ráno bolo na horách zamračené, so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -10 do 0°C. Za uplynulých 24 hodín pripadlo do 15 cm nového snehu, prevažne vo Vysokých Tatrách. V žľaboch polôh južnej, juhovýchodnej a východnej orientácie sa nachádza väčšie množstvo nového nestabilného snehu (v mäkkých doskách) s hrúbkou 0,5 až 1 m.