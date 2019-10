Vo viacerých štátoch USA sa rozšírili osýpky, v New Yorku je vyhlásený výnimočný stav

NEW YORK 27. marca (WebNoviny.sk) - Zástupcovia Rockland County v americkom štáte New York vyhlásili výnimočný stav v súvislosti so šírením osýpok.

Zákaz pre nezaočkované deti

Deťom, ktoré neboli očkované, pritom zakázali zdržiavať sa na verejných priestranstvách. Doteraz zaregistrovali 153 potvrdených prípadov nakazenia.

Za porušenie nariadenia, ktoré bude trvať 30 dní, môžu udeliť pokutu 500 dolárov (v prepočte približne 440 eur) a tiež maximálne šesť mesiacov za mrežami.

Počet očkovaných klesá

BBC informuje, že podľa novín The New York Times osýpky zasiahli najmä ultra-ortodoxnú židovskú komunitu. Predtým hlásili šírenie osýpok aj v štátoch Washington, Kalifornia, Texas a Illinois.

Počet očkovaných v USA klesá, rodičia sa pritom odvolávajú na filozofické a náboženské dôvody. Veria tiež nepravdivým informáciám, že očkovanie môže u detí spôsobiť autizmus.

"Nebudeme nečinne sedieť, zatiaľ čo naše deti sú ohrozené. Toto je kríza v oblasti verejného zdravia a je čas na spustenie alarmu," vyhlásil zástupca Rockland County Ed Day.

