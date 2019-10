Vo Veľkej Británii museli prerušiť rokovanie parlamentu, do sály tiekla voda

LONDÝN 4. apríla (WebNoviny.sk) - Vo Veľkej Británii museli vo štvrtok prerušiť rokovanie dolnej komory parlamentu, keďže do rokovacej sály začala tiecť voda. Najväčšiu pohromu to spôsobilo v priestoroch vyhradených pre novinárov, kde prúd vody pretekajúcej zo stropu zalial lavice aj koberec.

Oprava nebude jednoduchá

Rokovanie parlamentu v takejto netradičnej situácii pokračovalo zhruba desať minút, až kým sa ho podpredseda parlamentu Lindsay Hoyle, ktorý štvrtkové rokovanie viedol, rozhodol prerušiť.

Rokovanie bolo najskôr prerušené len dovtedy, kým poruchu neopravia, keď sa však ukázalo, že to s opravou nebude také jednoduché, štvrtkovú schôdzu celkom zrušili.

Majú čas do pondelka

Keďže v piatok parlament nezasadá, opravári majú na to, aby dali veci do poriadku, čas až do pondelka, kedy by sa poslanci opäť mali zísť na ďalšie rokovanie o brexite.

Ako uvádza britský denník The Guardian, zatiaľ nie je jasné, či pretekanie vody do rokovacej siene spôsobilo prasknuté vodovodné potrubie, alebo presakovanie vody zo strechy či z odkvapovej rúry.





