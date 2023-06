Vo veku 76 rokov zomrela slovenská herečka Soňa Valentová

Zomrela herečka Soňa Valentová. Mala 76 rokov. Podľa medializovaných informácií mala niekoľko rokov zdravotné problémy po cievnej príhode.

Od detstva sa venovala aj baletu

Jedna z najvýraznejších osobností slovenského divadla a filmu Soňa Valentová sa narodila 3. júla 1946 v Trnave. Od detstva sa venovala baletu, hrala na klavíri a v čase štúdia na gymnáziu prišla na chuť herectvu a po maturite nastúpila na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde vyštudovala herectvo (1967).

Po absolutóriu nastúpila do Slovenského národného divadla v Bratislave. Excelovala hlavne v postavách dramatických až tragických v hrách Antigona, Othello, Mačka na rozpálenej plechovej streche či Zločin a trest. Na filmové plátno vstúpila koncom 60. rokov 20. storočia.

Debutovala v slávnej dráme Kladivo na čarodejnice (1969). Na Slovensku bola jej prvou filmovou úlohou Zuzana v historickom titulu Zlozor (1971).

Získala viacero ocenení

Pred kamery sa vrátila až po piatich rokoch – predstavila sa v českom životopisnom filme Palety lásky (1976), s Jurajom Kukurom hrala v slovenskom filme Koncert pre pozostalých (1976). Zároveň sa začala objavovať aj pred televíznou kamerou, do svojich inscenácií ju obsadzoval hlavne jej manžel Pavol Haspra.

Účinkovala vo filme Noční jazdci (1981), zahrala si zlú macochu v rozprávke Perinbaba (1985) v réžii Juraje Jakubiska, Requiem pro panenku (1991), Zabudnuté svetlo (1996) či Lea (1996).





Soňa Valentová získala viacero ocenení – v roku 1970 získala slovenskú divadelnú Cenu Janka Borodáča, za svoje televízne vystúpenie bola ocenená Zlatým krokodílom (1975). Titul Zaslúžilá umelkyňa získala v roku 1988. V roku 2006 bola vyznamenaná Rádom Ľudovíta Štúra II. triedy za zásluhy v oblasti kultúry.





Informácie pochádzajú z Česko-slovenskej filmovej databázy.





Zľava: Soňa Valentová (Valentína) a Eva Krížiková (Chorošichová) počas divadelnej hry Aleksandra Vampilova z roku 1974 Jarabica. Bratislava, 15. júl 2014. Foto: SITA/SND/Jozef Vavro.

