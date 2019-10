Vo veku 65 rokov zomrel Paul Allen, filantrop a spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft

SEATTLE 16. októbra (WebNoviny.sk) – Vo veku 65 rokov zomrel spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a filantrop Paul Allen. Smutnú správu oznámila jeho spoločnosť Vulcan Inc.

Allen skonal v pondelok v Seattli v dôsledku komplikácií rakoviny – Non-Hodgkinovho lymfómu. Rodák zo Seattlu sa s rovnakou diagnózou liečil už v roku 2009 a pred dvomi týždňami informoval, že sa mu ochorenie vrátilo.

Priateľ Billa Gatesa

Bill Gates, s ktorým založil Microsoft, sa prostredníctvom vyhlásenia vyjadril, že stratil jedného zo svojich "najstarších a najdrahších priateľov".

"Osobné počítače by bez neho neexistovali," uviedol Gates a dodal, že ako filantrop sa Allen "sústredil na zlepšovanie životov ľudí a posilňovanie komunít v Seattli a po celom svete".

"Môj brat bol pozoruhodnou osobou na každej úrovni. Paulova rodina a priatelia boli požehnaní, že mohli zažiť jeho vtip, teplo, veľkorysosť a veľkú starostlivosť," vyjadrila sa zase jeho sestra Jody Allen.

Paul Allan a Microsoft

Paul Gardner Allan sa narodil 21. januára 1953. S Gatesom sa stretol, keď obaja navštevovali súkromnú školu v severnom Seattli. Obaja muži neskôr predčasne ukončili štúdium na vysokej škole, aby sa mohli venovať spoločnému projektu – spoločnosti Microsoft, ktorú založili v roku 1975 v Albuquerque v štáte Nové Mexiko.

Spoločnosť, ktorá začala s programovacím jazykom MS-Basic, zaznamenala veľký úspech v 80. rokoch, keď začala vyvíjať operačné systémy. V roku 1983 Allen zo spoločnosti odišiel po tom, čo mu diagnostikovali Hodgkinov lymfóm, z ktorého sa neskôr vyliečil.

Podnikateľ a filantrop

V roku 1986 so svojou sestrou Jody založil firmu Vulcan, cez ktorú investoval do svojich podnikateľských a filantropických záujmov. V priebehu niekoľkých desaťročí Allen investoval vyše dve miliardy dolárov do projektov v rôznych oblastiach vrátane životného prostredia, vedeckého výskumu či výskumu vesmíru.

Založil organizácie ako Allen Institute for Brain Science či Stratolaunch a finančne podporil aj vývoj prvého súkromného raketoplánu SpaceShipOne. Bol tiež majiteľom niekoľkých profesionálnych športových tímov.

Allen sa vďaka svojej filantropickej činnosti zaradil na zoznam najbohatších Američanov, ktorí sa rozhodli darovať značnú časť svojho majetku charite.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !