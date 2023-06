Vo Švédsku zakázali účasť čínskych spoločností Huawei a ZTE pri budovaní 5G sietí

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Švédsko zakázalo účasť čínskych technologických spoločností Huawei a ZTE na budovaní nových vysokorýchlostných bezdrôtových sietí.

Švédsky poštový a telekomunikačný úrad (PTS) v utorok zakázal štyrom operátorom uchádzajúcim sa o frekvencie v nadchádzajúcej aukcii spektra pre nové siete 5G používať zariadenia od spomínaných firiem.

Operátori, ktorí plánujú použiť existujúcu telekomunikačnú infraštruktúru pre 5G siete sa tiež musia zbaviť všetkých využitých zariadení od Huawei a ZTE. PTS vysvetlil, že podmienky stanovili na základe hodnotení Švédskej vojenskej a bezpečnostnej služby.

Domáca konkurencia

Spoločnosť Huawei v reakcii na pravidlá PTS uviedla, že ju "prekvapili a sklamali". Firma čelí podozreniam zo strany USA, že by ju Peking mohol prinútiť k uľahčeniu kybernetickej špionáže. Spojené štáty sa preto snažia presvedčiť svojich spojencov v Európe, aby sa jej vyhli. Huawei obvinenia popiera.

Zákaz Huawei a ZTE vo Švédsku pri budovaní 5G sietí predstavuje veľkú príležitosť pre domácu konkurenciu, švédsku firmu Ericsson a fínsku Nokiu, poukazuje agentúra AP.

Kritická infraštruktúra

Nové 5G siete sa považujú za kritickú infraštruktúru. Šéf švédskej spravodajskej služby SAPO Klas Friberg sa v tejto súvislosti v utorok vyjadril, že zahraničné mocnosti v ostatných rokoch zintenzívnili svoju spravodajskú aktivitu a 5G siete by tak mali v krajine zaviesť bezpečne už od začiatku.

"Čína je jednou z najväčších hrozieb pre Švédsko. Čínsky štát vykonáva kyberšpionáž na podporu vlastného ekonomického rozvoja a rozvoja svojich vojenských schopností. To sa deje prostredníctvom rozsiahleho zhromažďovania spravodajských informácií a krádeží technológií, výskumu a vývoja. To je to, čo musíme brať do úvahy pri budovaní 5G siete budúcnosti," povedal Friberg.

Huawewi popiera, že predstavuje bezpečnostné riziko. "Huawei nikdy nespôsobil ani najmenšiu hrozbu pre švédsku kybernetickú bezpečnosť a nikdy to neurobí. Vylúčením Huaweiu nebudú švédske siete 5G zabezpečené. Skôr to vážne zabrzdí konkurenciu a inovácie," uviedla firma vo vyhlásení.

