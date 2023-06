Vo Francúzsku horí Katedrála svätého Petra a Pavla (video+foto)

V katedrále v západofrancúzskom meste Nantes vypukol požiar. Podľa miestnych médií na mieste zasahuje viac ako 60 hasičov. Príčina požiaru nie je zatiaľ známa, píše spravodajský portál BBC.

Podľa televízie BFM TV požiarnikov privolali do Katedrály svätého Petra a Pavla okolo 7:44. Na záberoch z miesta vidieť ako z gotickej stavby šľahajú plamene a vychádza dym. Hasiči vyzvali ľudí, aby sa vyhli oblasti.

Tiež to nie je prvý požiar významnej sakrálnej pamiatky v krajine za ostatné roky. Vlani v apríli oheň zničil známu katedrálu Notre-Dame v Paríži.

Massive fire breaks out at the historic #Nantes Cathedral in #France pic.twitter.com/bdzZQUoEm4

Požiar Katedrály svätého Petra a Pavla. Nantes, 18. júl 2020.Foto: SITA/AP.

Úrady už v súvislosti s požiarom začali vyšetrovanie možného podpaľačstva, informuje agentúra AP. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter podporu hasičom. Na miesto v sobotu popoludní pricestujú okrem iných premiér Jean Castex a minister vnútra Gérald Darmanin.

