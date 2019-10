Vo Fínsku sa začali parlamentné voľby, podľa prieskumov sú hlavným favoritom sociálni demokrati

HELSINKI 14. apríla (WebNoviny.sk) - Fínsko čakajú v nedeľu parlamentné voľby. Ich hlavnou témou je budúcnosť štedrého fínskeho dôchodkového systému, ktorý pri súčasnom tempe starnutia populácie prestáva byť udržateľný. Práve na tejto otázke sa nedávno rozpadla stredopravá vláda.

Podľa viacerých analytikov však šlo skôr o divadlo s cieľom zabezpečiť vládnym stranám lepšiu pozíciu pred voľbami. Podľa posledných prieskumov je hlavným favoritom volieb opozičná Sociálnodemokratická strana Fínska (SDP) pod vedením Anttiho Rinnea. Prieskumy jej predpovedajú zisk okolo 20 percent hlasov.

Premiérova strana je až na treťom mieste

Na druhom mieste v prieskumoch sa s predpokladaným ziskom okolo 16 percent drží proeurópska Strana národnej koalície (KOK) ministra financií Petteriho Orpu, ktorá bola v doterajšej vláde menším koaličným partnerom.

Až za ňou nasleduje dominantný subjekt súčasnej vlády, Fínska strana stredu (KESK) premiéra Juhu Sipiläho. Tá v roku 2015 jednoznačne vyhrala voľby so ziskom 21,1 percenta hlasov, no medzičasom spadla na 14 percent.

Zaujímavý vývoj postihol od posledných volieb euroskeptickú a nacionalistickú stranu Fíni (PS), v minulosti známu pod menom Praví Fíni, ktorá sa po voľbách v roku 2015 stala súčasťou vládnej koalície.

Po tom, čo sa jej novým predsedom stal v júni 2017 kontroverzný politik Jussi Halla-aho, KESK a KOK oznámili, že s touto stranou odmietajú pokračovať v koaličnej spolupráci.

Vyzeralo to na pád vlády

Hoci to istý čas vyzeralo na pád vlády, situácia sa nakoniec vyriešila tým, že 18 poslancov PS, teda viac polovica jej dovtedajšieho poslaneckého klubu, zo strany vystúpilo, založilo nový subjekt Modrá reforma (SIN) a deklarovalo lojalitu vláde.

Odídenci z PS síce zachránili vládu, no sebe tým príliš nepomohli, keďže ich novej strane prisudzujú predvolebné prieskumy zisk len okolo jedného percenta. Samotné PS má naopak nádej na slušný volebný výsledok, prieskumy tejto strane predpovedajú zisk vyše 14 percent.

Kompletné výsledky zverejnia v noci

Do parlamentu by sa mala dostať aj Zelená liga (VIHR), ktorú chce voliť približne 13 percent Fínov, Ľavicová aliancia (VAS), ktorá sa pohybuje okolo deviatich percent, a šancu dostať sa do parlamentu majú aj Švédska ľudová strana vo Fínsku (SFP) a Kresťanskí demokrati (KD) - obom týmto subjektom prisudzujú prieskumy zisk od 4 do 5 percent.

Voľby sa začínajú v nedeľu o ôsmej ráno miestneho času (07:00 SELČ) a končia sa o siedmej večer (18:00 SELČ). Krátko po zatvorení volebných miestností budú k dispozícii volebné prieskumy, kompletné výsledky by mali byť zverejnené v noci z nedele na pondelok.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !