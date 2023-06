Vo finále MS v hokeji sa tretíkrát za sebou stretnú Fíni a Kanaďania, Česi zabojujú o bronz proti Američanom

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - V druhom sobotňajšom semifinále MS 2022 v hokeji vo Fínsku uspeli obhajcovia titulu z Kanady, ktorí zdolali Čechov v Tampere 6:1 a v nedeľňajšom večernom finále vyzvú domácich hokejistov v boji o zlaté medaily.

O zlato zabojujú "Suomi" a "Javorové listy"

Na treťom svetovom šampionáte za sebou sa stretnú vo finále "Suomi" a "Javorové listy". Pred rokom v Rige uspela Kanada 3:2 po predĺžení, Fínsko triumfovalo 3:1 v roku 2019 v Bratislave.

V roku 2020 sa MS nekonali pre pandémiu COVID-19. Kanaďania zabojujú o 28. majstrovský titul v histórii, zatiaľ čo úradujúci olympijskí víťazi o štvrtý.

Česko poslal do vedenia v ôsmej minúte duelu David Krejčí v presilovej hre, tesne pred prvou prestávkou sa podarilo vyrovnať stav Dylanovi Cozensovi. V strede druhej tretiny Kanaďania skórovali trikrát v rozmedzí 3 minút a 19 sekúnd, z toho dvakrát v početnej výhode.

Karela Vejmelku prekonali Adam Lowry, Kent Johnson a Mathew Barzal, ktorí vypracovali náskok 4:1. Zámorské mužstvo v prostrednej dvadsaťminútovke prestrieľalo súpera pomerom 16:8. V úvode tretej tretiny Cole Sillinger zvýšil skóre na 5:1.

Česi bez majstrovského titulu

V 47. minúte mohol dať Čechom nádej David Pastrňák, ale trestné strieľanie proti Chrisovi Driedgerovi nepremenil. V 53. minúte zaznamenal svoj druhý gól a tretí bod v zápase Cozens, ktorý upravil skóre na konečných 6:1.

Driedger prispel k triumfu 25 zákrokmi, Vejmelka ich urobil 29. Kanada upravila celkovú bilanciu vzájomných duelov proti Česku na MS na 13:12 vo svoj prospech.

Česi neukončili 12-ročné čakanie na finálovú účasť a nezískajú svoj šiesty majstrovský titul. Naposledy boli šampiónmi v roku 2010, o dva roky neskôr sa tešili zo strieborných medailí. Odvtedy žiaden cenný kov do zbierky nepridali. V súboji o bronzové medaily sa v nedeľu stretnú s Američanmi, ktorí v semifinále podľahli domácim Fínom 3:4.

Výsledok druhého sobotňajšieho semifinále na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku: Kanada - Česko 6:1 (1:1, 3:0 2:0) Góly: 20. Cozens (Dubois), 28. Lowry (Johnson, Chabot), 29. Johnson (Mercer), 31. Barzal (Cozens, Batherson), 44. Sillinger (Anderson), 53. Cozens (Batherson, Whitecloud) - 8. Krejčí (Červenka, Hronek)

Nedeľňajší program MS 2022: o 3. miesto USA - Česko (14.20) finále: Fínsko - Kanada (19.20)





Známe konečné poradie MS 2022: 5. Švajčiarsko, 6. Švédsko, 7. Nemecko, 8. Slovensko, 9. Dánsko, 10. Lotyšsko, 11. Rakúsko, 12. Francúzsko, 13. Nórsko, 14. Kazachstan, 15. Taliansko, 16. Veľká Británia

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.