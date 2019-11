Vlhová začala s prípravou na novú sezónu, s trénerom Magonim absolvuje aj polovičného Ironmana

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) - Elitná slovenská lyžiarka Petra Vlhová už začala s prípravou na novú sezónu a počas nej absolvuje aj jednu výraznú novinku. Koncom mája ju v Rakúsku čaká súťažný štart v netradičnom športe - triatlone.

Plávanie, bicykel, polmaratón

Spolu s trénerom Liviom Magonim a ďalšími členmi realizačného tímu chcú v St. Pöltene zdolať výzvu v podobe polovičného Ironmana. Mali by absolvovať 1,9 km plávania, 90 km na bicykli a odbehnúť polmaratón.

"Je to z mojej hlavy. Na konci mája som chcel, aby Petra absolvovala veľké preteky, napríklad na bicykli. Napokon sme sa rozhodli pre triatlon, ktorý je výborný šport, pretože pri ňom pracuje celé telo. Chcel som, aby mala ďalší dôvod na poriadny tréning, oživili sme jej prípravu a mohla si sama vybrať, čo bude robiť. To je dôležité. Vybrala si toto a ideme napokon všetci,“ prezradil pre piatkové vydanie denníka Šport taliansky kouč Magoni.

Magoni sa pred spomenutým podujatím nebojí, že sa Petra Vlhová zraní. "Nie sú to veľmi dlhé preteky. Ide sa len nejakých šesť až sedem hodín. Nie je to nič špeciálne. Všetci si to užijeme. Má výhodu, že má o tridsať rokov menej než ja. Je takisto silnejšia. Určite bude v cieli skôr než ja,“ doplnil Magoni.

Do tímu pribudne nový člen

Ako ďalej informuje denník Šport, do slovensko-talianskeho realizačného tímu Petry Vlhovej v porovnaní s predchádzajúcim súťažným ročníkom pribune Talian Matteo Baldissarutti. Bude pomáhať servismanovi Pierluigimu Parravicinimu s prípravou lyží.





Podľa Magoniho bude cieľom Vlhovej v nasledujúcej sezóne zisk minimálne 1500 bodov v seriáli Svetového pohára útok na štyri malé a tiež veľký krištáľový glóbus. V porovnaní s minulosťou sa už bude samostatne bodovať paralelný slalom a bude sa v ňom rovnako bojovať o malý glóbus.





"V kalendári pretekov Svetového pohára žien budú štyri alpské kombinácie, dve z nich sa pôjdu v spojení so zjazdom, ďalšie dve so super-G. Ďalej v ňom nájdeme štyri paralelné slalomy, sedem klasických slalomov a osem obrovských slalomov. Petrin súťažný program budeme aktualizovať z pretekov na preteky. Bude dôležité zvoliť správnu stratégiu výberu pretekov. Špeciálne čo sa týka rýchlostných súťaží," dodal Magoni pre Šport.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !