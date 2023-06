Vlhová vedie po 1. kole v Soldeu, má dobrú pozíciu dosiahnuť druhý triumf v sezóne Svetového pohára

18.3.2023 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová je po prvom kole líderkou slalomu žien vo finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Dvadsaťsedemročná Liptáčka v andorrskom stredisku Soldeu absolvovala trať ako prvá a stanovil čas 54,28 sekundy, ktorý neprekonala žiadna z jej súperiek. Druhá je priebežne Chorvátka Leona Popovičová so stratou 32 stotín sekundy, tretia priečka patrí Švédke Anne Swennovej Larssonovej (+0,56 s).

Vlhová v dobrej pozícii

Pred druhým kolom, ktoré je na programe o 13.30 h, má Vlhová dobrú pozíciu dosiahnuť druhý triumf v aktuálnej sezóne SP. Doteraz jediné víťazstvo dosiahla ešte v januári v slalome v rakúskom Flachau, odvtedy nebola ani na pódiu. V tomto ročníku má na svojom konte zatiaľ osem pódiových umiestnení.

Až štvrtá je Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá už má istotu zisku veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf v SP aj malého za prvenstvo v disciplíne. So štartovým číslom dva síce bola na jednotlivých medzičasoch tesne pred Vlhovou, ale v záverečnej pasáži spravila chybu a stratila dosť času. Do cieľa prišla so stratou 59 stotín sekundy na Vlhovú. Už viac ako sekundu na Slovenku stráca piata Švajčiarka Wendy Holdenerová (1,16 s).

Lídrom je Švajčiar Odermatt

Muži v Soldeu v sobotu súťažia v obrovskom slalome a po prvom kole je lídrom Švajčiar Marco Odermatt o 1,09 sekundy pred Francúzom Alexisom Pinturaultom, tretí Nór Alexander Steen Olsen je o ďalšie tri stotiny za súperom z Francúzska.

Ak sa Odermatt, ktorý už má istotu celkového triumfu v SP aj v poradí disciplíny, udrží v druhom kole na pódiu, prekoná bodový rekord legendárneho Rakúšana Hermanna Maiera za jednu sezónu. Maier v roku 2000 dosiahol rovných 2000 bodov, Odermatt ich mal pred sobou na svojom konte 1942.

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

