Vlhová už bude pretekať bez brata Borisa, na sezónu sa však teší viac ako pred rokom (video)

20.6.2023 (SITA.sk) - Hlavnou zmenou v okolí elitnej slovenskej reprezentantky v zjazdovom lyžovaní Petry Vlhovej pred nasledujúcou sezónou je odchod jej brata Borisa Vlhu z realizačného tímu. Už 28-ročná Liptáčka o tom informovala na tlačovej konferencii v Bratislave.

"V ďalšej sezóne nebude so mnou pokračovať, pretože sa rozhodol tráviť viac času s rodinou, má doma malú dcérku. Zažili sme spolu krásne roky a ja dúfam, že ak mu to okolnosti dovolia, príde na preteky a bude ma podporovať z druhej strany," povedala Petra Vlhová.

Obavy tam sú

K tomu, či s ňou táto zmena nezamáva, sa nevedela vyjadriť.

"Bol po mojom boku celý život, tak tie obavy tam sú. Na druhej strane, tento okamih musel prísť. Bude to iné, ale je to výzva aj pre mňa, pretože doteraz pri mne bol a už nebude. Verím, že mi bude oporou aj na diaľku. Neviem povedať, aké to bude, pretože aj pre mňa to bude niečo nové. Verím, že to zvládnem a napriek tomu bude pri mne," doplnila Vlhová.

Odchod Vlhu bude výzvou

Podľa jej trénera Maura Piniho je odchod Borisa Vlhu výzvou pre olympijskú šampiónku z Pekingu, keďže musí na svoje ramená prevziať viac zodpovednosti.





Celý tím slovenskej lyžiarky v ostatných dňoch absolvoval spoločné tímové aktivity na utuženie kolektívu, počas nich všetci napríklad raftovali. Do začiatku nasledujúcej sezóny zostáva ešte niekoľko mesiacov, preto Vlhová ani jej tréner ešte nevedeli špecifikovať konkrétne ciele.

Jasné je to, že v nasledujúcom ročníku bude Slovenka jazdiť viac točivé disciplíny ako kĺzavé. Jedným z hlavných vrcholov ďalšej sezóny bude pre Vlhovú domáci Svetový pohár v Jasnej naplánovaný na január 2024.

Naberá kondíciu

V súčasnosti Petra Vlhová naberá kondíciu, v lete však absolvuje aj sústredenie na snehu na južnej pologuli v Argentíne. Vlani po zisku olympijského zlata trochu dlhšie hľadala motiváciu na tréningy, teraz s tým nemala taký problém.





"Motivovaná som a môžem povedať, že sa cítim omnoho lepšie ako vlani o takomto čase. Dôležité bude, aby som mala dobrú prípravu a dobre som sa cítila. A potom uvidíme. Ciele budeme rozoberať až pred štartom sezóny, budem sa však pripravovať čo najlepšie," dodala Vlhová.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.