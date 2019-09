Vlhová po slalome v Killingtone pochválila fanúšikov, Shiffrinovej čísla vyrážajú dych

KILLINGTON 26. novembra (WebNoviny.sk) - Pilier stability či nevídaná konzistentnosť. Takými výrazmi častujú americké médiá svoju lyžiarku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá si v nedeľu v Killingtone pripísala 45. triumf v pretekoch Svetového pohára, z toho 34. slalomový.

V tanci medzi husto osadenými bránkami sa dotiahla na historickú dvojku v počte slalomových víťazstiev Švajčiarku Vreni Schneiderovú a už len jeden triumf ju delí od vyrovnania rakúskej líderky Marlies Schildovej.

Shiffrinová o rekorde Schildovej

Shiffrinovej čísla vyrážajú dych. Z ostatných 31 pretekov vo Svetovom pohári v slalome sa 29-krát dostala na stupne víťazov, z toho 25-krát sa postavila na ten najvyšší.

"Ak by ste mi pred desiatimi rokmi povedali, že budem v tejto pozícii, neverila by som ani slovo. Som poctená, je to úžasné," vravela Mikaela Shiffrinová, cituje ju web denníka Idaho Statesman. Stále iba 23-ročná Američanka netají, že momentálne už dvojnásobná mamička Marlies Schildová bola jej detský idol.

Videá s jej jazdami si pozerala do omrzenia. "Je to topslalomárka svojej generácie. Ona bola tá, ktorá pretavila nový štýl lyžovania do najväčších úspechov. Niektoré jej jazdy mi pripomínali tie v podaní mužov," poklonila sa Shiffrinová Schildovej. "A čo sa týka možného prekonania jej rekordu, v tom mám jasno. V mojom srdci Marlies zostane navždy tou rekordérkou," dodala významne.

Vlhová spomínala na fanúšikov v Jasnej

Shifffinová mala počas víkendu v Killingtone výhodu domáceho prostredia, a to v pravom zmysle slova. V sobotu ju počas obrovského slalomu hnalo dopredu 18 500 divákov. v nedeľňajšom slalome približne o tri tisícky menej.

Európske strediská budú mať v nastávajúcej súťažnej zime čo robiť, aby tieto čísla prekonali alebo sa im aspoň priblížili. Zatiaľ čo v obrovskom slalome fanúšikovia nedohnali Mikaelu na stupne víťazov (skončila štvrtá), v killingtonskom slalome úspešne dovŕšila víťazný hetrik.

"Počula som ľudí hučať počas celej druhej jazdy. Občas to bolo veľmi hlasné, ale potom sa to zase stíšilo. Pomyslela som si, fúha, asi nie som dosť rýchla. Musím teda viac pritlačiť. Ľudia ma hnali dolu kopcom a nakoniec to vypálilo najlepšie, ako mohlo. Ďakujem im za podporu," komentovala Shiffrinová.

Otázke o fanúšikoch v Killingtone sa nevyhla ani druhá najlepšia slalomárka nedeľňajšej súťaže Petra Vlhová. "Ľudia boli skvelí, úžasní. Tlačili každú z nás do cieľa. Rada tu jazdím, lebo stále príde veľa ľudí, ktorí fandia. Aj my však máme takých na Slovensku. Pred troma rokmi bol slalom Svetového pohára u nás doma v Jasnej a tam to bolo rovnako fascinujúce," uviedla Petra Vlhová na tlačovej konferencii po pretekoch.

Najúspešnejšie zjazdárky v počte triumfov v pretekoch Svetového pohára 1. Lindsey Vonnová (USA) 82 víťazstiev 2. Annemarie Moserová-Pröllová (Rak.) 62 3. Vreni Schneiderová (Švaj.) 55 4. Renate Götschlová (Rak.) 46 5. Mikaela Shiffrinová (USA! 45 6. Anja Pärsonová (Švéd.) 42 7. Marlies Schildová (Rak.) 37 8. Katja Seizingerová (Nem.) 36 9. Hanni Wenzelová (Licht.) 33 10. Erika Hessová (Švaj.) 31 Najúspešnejšie slalomárky v počte triumfov v pretekoch Svetového pohára 1. Marlies Schildová (Rak.) 35 2. Mikaela Shiffrinová (USA) a Vreni Schneiderová (Švaj.) obe 34 4. Erika Hessová (Švaj.) 21 5. Janica Kosteličová (Chor.) 20 6. Anja Pärsonová (Švéd.) 18





