Vlani boli na Slovensku lokalizované desiatky menších zemetrasení, geológovia monitorujú aj zosuvy svahov

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - V roku 2020 bolo na Slovensku makroseizmicky zaznamenaných sedem zemetrasení. Vyplýva to z informácie o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia, ktorú na dnešnom rokovaní vzala vláda na vedomie.

Štyri z nich mali epicentrum priamo na území Slovenska, epicentrum troch ďalších sa nenachádzalo na území krajiny. Lokalizovaných bolo aj 70 až 80 menších zemetrasení, ktoré mali epicentrum na území Slovenska.

Stovky svahových zosuvov

Správa konštatuje, že v poslednom desaťročí, v dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov, došlo postupne v rôznych obdobiach vo viacerých častiach Slovenska k aktivizácii alebo reaktivácii viac ako 700 svahových zosuvov.

V mnohých prípadoch pritom priamo ohrozili životy a majetok obyvateľov a vyžiadali si vyhlásenie mimoriadnej situácie.

Pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra vykonali v roku 2020 obhliadku desiatich nových alebo opätovne aktívnych svahových zosuvov.

Obrovská databáza údajov

Riešenie niektorých z nich bolo navrhnuté na zaradenie do Programu prevencie zosuvných rizík v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Pre monitorovanie zosuvov bol vytvorený nový informačný systém, ktorého databázu tvorí viac ako 1 500 monitorovacích objektov a viac ako 2,5 milióna nameraných údajov na 61 zosuvných lokalitách.

