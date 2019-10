Vlaky budú jazdiť načas, tvrdí Marosz z OĽaNO a predstavil opatrenia na zlepšenie verejnej dopravy

"Hľadali sme najlepšie riešenia v doprave. Sú to riešenia, ktoré by mali pomôcť k tomu, aby ľudia nevnímali dopravu, ako niečo, čo stále mešká a horí, ale aby vnímali dopravu ako moderný prostriedok, ktorým sa vedia dopraviť do práce, do školy, alebo za rodinou," povedala v pondelok na brífingu predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO v Národnej rade SR Veronika Remišová. A taktiež, aby ľudia podľa nej nečakali v nekonečných kolónach a nestrácali čas, ktorý môžu zmysluplne venovať niekde inde.