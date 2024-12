Vládni poslanci chcú návrat k parkovaniu na chodníkoch, zákaz by v niektorých lokalitách spôsobil parkovací kolaps

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Parkovanie áut na chodníku by malo byť znovu možné do 31. marca 2024.

Predpokladá to novela zákona o cestnej premávke, ktorú do parlamentu predložili vládni poslanci.

Pôvodne sa malo parkovanie na chodníkoch skončiť na konci februára tohto roka.

Koaliční poslanci argumentujú, že v niektorých husto zastavaných lokalitách by zákaz parkovania na chodníkoch mohol spôsobiť parkovací kolaps, keďže vzhľadom na počet áut obce, mestá či mestské časti nestihnú vytvoriť nové parkovacie miesta, respektíve vyznačiť dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na chodníkoch.

Podľa najnovšej úpravy, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2022, iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať. To však neplatí pre cyklistov, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo, ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

