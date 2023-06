Vládne opatrenia na boj s drahými energiami zaplatíme všetci na daniach. Pôjdu výrazne hore, varujú analytici

Vládne energetické mimoriadne opatrenia na boj s drahými energiami za 6 miliárd eur sú najdrahšia vládna “atómovka“ zo všetkých. Myslia si to analytici zo združenia Dáta bez pátosu. Ako uviedli analytici na sociálnej sieti, vládne opatrenia zaplatíme všetci, vrátane chudobných, na daniach, ktoré budú musieť ísť výrazne hore.

„Všetci-rovnako“ riešenia

„Rozdávači bez štipky chápania situácie a toho, čomu čelíme. Pokračovanie hromadných celoplošných a “všetci-rovnako” riešení. Sprosté helicopter money. Miliardy eur ročne. Nápady nedoštudovaného ministra a jeho pritakávajúceho šéfa,“ napísali analytici.

Analytikom z Dáta bez pátosu prekáža, že vláda pri opatreniach sa nikde nezmienila o odmenách za šetrenie energiami. Taktiež poukázali, že bohatým s veľkými nehnuteľnosťami a s vysokou energetickou spotrebou pôjde vysoká pomoc. Vláda mala podľa analytikov taktiež predstaviť pomoc vo forme vyšších príspevkov na bývanie chudobným domácnostiam či jednotlivcom.

„Ani náznak kopírovania úspešných schém pomoci z iných EÚ krajín cez energetické šeky postihnutým,“ dodali analytici, podľa ktorých má náš dlh v EÚ druhý najvyšší náklad.

Dvojnásobok nákladov minulého roka

„Pôjde to do nebies. Už tento rok sú náklady len na úroky viac ako 1 miliarda eur ročne. To je dvojnásobok nákladov minulého roka,“ konštatovali analytici.

Ceny elektriny pre domácnosti sa v budúcom roku podľa vlády nebudú zvyšovať. Plyn zdražie v priemere o 15 %. Zvýši sa aj cena tepla od veľkých teplárenských firiem, a to v priemere tiež o 15 %. Ako uviedol na tlačovej besede predseda vlády Eduard Heger, ak by vláda neprijala mimoriadne opatrenia, domácnosti by zaplatili na energiách v budúcom roku o 6 miliárd eur viac.

Štát pomôže dvoma spôsobmi

Ako povedal na tlačovej besede minister financií Igor Matovič, štát pomôže v boji s drahými energiami dvoma spôsobmi. Priamymi štátnymi dotáciami dodávateľom energií a kontraktom so Slovenskými elektrárňami, vďaka ktorému dodajú domácnostiam silovú elektrinu za zastropovanú cenu na úrovni zhruba 61 eur za megawatthodinu.





„Pomoc štátu je tak tých spomenutých 6 miliárd eur. V priemere 3 tisíc eur na slovenskú domácnosť,“ dodal Matovič.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?