Vládna novela zákona o eurofondoch má odvrátiť prepadnutie peňazí z EÚ

6.12.2019 (Webnoviny.sk) - Vládna novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj súvisiaceho zákona o finančných nástrojoch financovaných z eurofondov získala v parlamente pri záverečnom hlasovaní vo štvrtok potrebnú podporu.

Novela nadväzuje na nedávne rozhodnutie vlády z 23. októbra o zlúčení operačných programov Výskum a inovácie (OP VaI) a Integrovaná infraštruktúra (OP II) v programovom období 2014 až 2020, zámerom je predísť hrozbe prepadnutia peňazí zo zdrojov Európskej únie v prvom z uvedených programov.

Právna istota

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v rámci druhého čítania o návrhu informoval, že cieľom je zabezpečiť právnu istotu a riadnu vymáhateľnosť práva, minimalizovanie administratívnej záťaže a možnosť plynulého čerpania finančných prostriedkov.

"Posilňujeme zodpovednosť riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov zanikajúceho operačného programu. Bližšie sa špecifikujú a popisujú právne vzťahy a účinky právnych úkonov," povedal Raši.

Keďže nariadenie EÚ podľa úradu vicepremiéra presne nešpecifikuje tento druh zmeny operačných programov, je potrebné ich zlúčenie zadefinovať na národnej úrovni.

Pre eliminovanie právnej neistoty, ktorá sa vzťahuje na všetky dotknuté procesy, právne vzťahy a právne úkony s nimi súvisiace, resp. z nich vyplývajúce (napríklad vyhlasovanie výziev, konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, rozhodnutia, riešenie opravných prostriedkov, poskytovanie štátnej pomoci, výkon kontroly a auditu, zmluvy), je podľa úradu vicepremiéra nevyhnutné tento proces legislatívne ukotviť.

Radikálne opatrenie

Európska komisia k zlučovaniu operačných programov uviedla, že je otvorená voči takémuto radikálnemu opatreniu, je však potrebné v čo najkratšom čase prijať rozhodnutie vlády a potrebné legislatívne úpravy.

"Nutnosť využitia inštitútu skráteného legislatívneho konania vyplýva taktiež zo skutočnosti, že vládny návrh zákona musí nadobudnúť účinnosť ešte pred oznámením Európskej komisie o schválení žiadosti o zmenu nástupníckeho operačného programu Európskou komisiou, aby bola v plnej miere zachovaná právna istota zo vzťahov už existujúcich v rámci Operačného programu Výskum a inovácie," uviedol úrad vicepremiéra.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán programu Integrovaná infraštruktúra poslalo koncom októbra Európskej komisii žiadosť na schválenie zlúčenia oboch operačných programov. Rezort očakáva, že komisia by mala rozhodnúť do konca tohto roka.

Splnenie pravidla n+3

Zlúčenie operačných programov, a to včlenením programu Výskum a inovácie do programu Integrovaná infraštruktúra, podľa úradu vicepremiéra zabezpečí, aby SR neprepadli peniaze z programu Výskum a inovácie.

Účel finančných prostriedkov alokovaných v rámci tohto programu na podporu vedy, výskumu a inovácií ostáva zachovaný aj do budúcna a v rámci zlúčenia s programom Integrovaná infraštruktúra nepríde k zmene prioritných osí tohto programu. To znamená, že zlúčenie programov nemá za následok znižovanie finančnej alokácie pre vedu a výskum.

V programe Výskum a inovácie v rokoch 2017 a 2018 už nenávratne prepadlo 108,42 mil. eur. Pre splnenie pravidla n+3 voči záväzku roku 2016 je v uvedenom programe potrebné do konca roka 2019 vyčerpať a deklarovať Európskej komisii výdavky minimálne za viac ako 175 mil. eur zo zdrojov EÚ. Zároveň do konca roka 2020 treba vyčerpať z európskych zdrojov ďalších 236 mil. eur.

Program Výskum a inovácie k 31. októbru 2019 vyčerpal z peňazí EÚ 264 mil. eur (12,64 % z alokácie 2,123 mld. eur).





